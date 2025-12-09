Cruz Azul pagaría lo que sea por este crack que está carísimo en el mercado: ya están en pláticas

A la espera de la gran definición del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca , los equipos eliminados ya se mueven en el mercado con la intención de pelear por el título en el próximo Clausura. Entre ellos, Cruz Azul, que quedó a las puertas de llegar a la final, tiene intenciones de sumar a una estrella de la Liga BBVA MX.

Se trata de Agustín Palavecino, futbolista que brilló en Necaxa y que despertó el interés de varios equipos en este mercado invernal. Si bien sonó con fuerza en el América , recientemente el periodista David Espinosa reveló que La Máquina está cerca de desprenderse de Mateusz Bogusz, lo que le abriría hueco al argentino.

|Instagram @agusspalavecino

Si bien Palavecino tiene un valor de mercado de aproximadamente cuatro millones de euros (según los datos de Transfermarkt), Cruz Azul estaría dispuesto a pagar una cifra más elevada.

¿Cuánto pagaría Cruz Azul por Palavecino?

El periodista Diego Sandoval informó que la directiva cementera estaría dispuesta a desembolsar hasta siete millones de dólares para contar con los servicios de Palavecino. Esta misma cifra habría sido el motivo por el que el Club América desestimó el fichaje en primer lugar.

Tras el mal semestre con Fernando Gago a la cabeza, los Rayos de Necaxa quieren vender a su estrella por una suma considerable para reforzarse de cara al 2026. Si bien los aficionados desean que el argentino continúe en el club, la directiva vería con buenos ojos su salida.

Los números de Palavecino en el Apertura 2025

En el Apertura 2025, Agustín Palavecino disputó 16 encuentros con Necaxa, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, disputó un 92% de los minutos de su equipo y fue titular en el 94% de los encuentros, según Transfermarkt.