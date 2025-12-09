TODAS las bajas de Cruz Azul para el Clausura 2026: qué es oficial y qué todavía no

Cruz Azul no pudo alcanzar la final del Apertura 2025 y ya se encuentra de vacaciones. Caer en semifinales significó un golpe duro para Nicolás Larcamón y su plantilla, por lo que ciertos futbolistas podrían abandonar la institución en los próximos días. Si bien es cierto que La Máquina incorporará nuevos jugadores en el próximo mercado de pases, ya existe una lista de bajas confirmadas y también de rumores.

Bajas de Cruz Azul: una confirmada y varios rumores importantes

Cruz Azul ya cuenta con una baja confirmada y se trata de Ángel Sepúlveda, delantero que fichó por Chivas luego de que pagaran 4,5 millones de dólares por su traspaso. El atacante de 34 años había perdido terreno de la mano de Larcamón, por lo que buscó sumar minutos al llegar a Guadalajara. Allí competirá con Armando González para saber quién será el ‘9’ titular de Chivas.

Si bien “El Cuate” Sepúlveda es la única baja confirmada, existen varios rumores que podrían aumentar la lista de Cruz Azul. Luka Romero es uno de ellos, quien también es pretendido por las Chivas de Gabriel Milito para reforzar su ataque el próximo año. Cabe destacar que Guadalajara ya buscó el fichaje del méxicoargentino previo a su llegada a La Noria, pero sin tener éxito.

Mateusz Bogusz es otro futbolista que tiene los días contados en La Máquina. Resulta que los cementeros buscan liberar un cupo de jugador NFM (No Formado en México) y el polaco es la mejor opción. El mediocampista busca nuevos aires, luego de haber perdido protagonismo con Larcamón al mando y podría salir a la MLS o jugar en Europa.

Rodolfo Rotondi también podría dejar el conjunto azul el próximo año. Reportes indican que varios equipos del Norte, como es el caso de Tigres, están interesados en adquirir su ficha. Si bien es cierto que el jugador renovó su contrato recientemente, la directiva de Cruz Azul analiza una posible venta para reforzar otros sectores del terreno de juego.

Cruz Azul tiene los ojos puestos en la Copa Intercontinental 2025

Mientras la directiva se encuentra armando el plantel para el Clausura 2026, Larcamón y su equipo se encuentran en Catar para disputar el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025. El rival a vencer será Flamengo y se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium.