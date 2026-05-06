La posible alineación con la que saldría Cruz Azul vs Atlas en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Cruz Azul buscará su pase a la Semifinal del Clausura 2026 enfrentando al Atlas en el juego de vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Banorte. El equipo Celeste, de local y con un estadio que promete estar completamente lleno, saldría con sus mejores hombres para poder asegurar su pase.

La alineación con la que saldría Cruz Azul vs Atlas

La alineación con la que saldría el equipo sería la misma de la ida con la que logró tener ventaja. Además, buscando ser protagonista del encuentro, saldría con:

Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Chagoya, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Jorge Rodarte

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Agustin Palavecino, Jose Paradela, Carlos Rotondi

Delanteros: Christian Ebere

Nos seguimos preparando para la Vuelta de Cuartos de Final. 🔥🚂💙 pic.twitter.com/BOU7H2dks2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 6, 2026

Para el encuentro, Huiqui tendría que usar a otro delantero centro por lo que tras su buena actuación, haber marcado un doblete sería Ebere el elegido en la delantera.

Además, no contaría con Gabriel 'Toro' Fernández pues el delantero se sigue recuperando de su lesión muscular por la que no pudo jugar el primer partido y aunque quedan varios días para disputar el encuentro y sigue trabajando en su recuperación, no estaría al 100% por lo que el club lo guardaría para la instancia de semifinales o lo usaría solo en caso de que se complique el encuentro.

Con la alineación, Huiqui buscaría tener la posesión del balón, ser el equipo que más domine el encuentro con posesiones largas, ataque por las bandas y por el centro del campo. Al repetir el once, le da miunutos a los mismos futbolistas para que lleguen en mejor ritmo para las Semifinales luego de pasar una semana completa para que se jugara el encuento de vuelta.

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Atlas partido de vuelta de los Cuartos de Final?

El juego se disputará el siguiente sábado 9 de mayo del 2026 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 9 de mayo del 2026

Hora: 21:15 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Banorte