La posible alineación de Cruz Azul vs Pumas para la final de vuelta del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas se van a medir en la gran final de vuelta del Clausura 2026 para definir al equipo que levantará el título. Un encuentro que promete muchas emociones y para el que tanto Joel Huiqui y Efraín Juárez tendrán que salir con su mejor once inicial y tratar de mandar al equipo más competitivo que tengan para poder llevarse la victoria.

¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

La posible alineación de Cruz Azul vs Pumas

Siendo un encuentro tan importante, con la posibilidad de ser campeones y entrar en la historia del equipo, Joel Huiqui tendría clara la alineación que usaría para enfrentar a Pumas.

El entrenador ha realizado pocos cambios en su once inicial durante la Liguilla. Uno de los motivos sería la falta de delanteros por lesión para poder tener rotaciones, pero para la final tendría definida su alineación la cual sería:

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Agustin Palavecino, Amaury García, Jose Paradela, Charly Rodríguez y Rodolfo Rotondi

Delanteros: Christian Ebere

Huiqui repetiría por cuarta ocasión la alineación con la que no ha perdido hasta el momento.

Los únicos dos lugares en los que podría hacer un cambio sería dejar fuera a Jeremy Márquez y meter a Jorge Luis Rodarte que venía jugando en esa posición. Y el segundo cambio podría ser por Christian Ebere siempre y cuando el 'Toro' Fernández se encuentre en buen estado físico o la otra opción sería Nicolás Ibáñez que ha realizado su entrenamiento aparte del equipo y podría recibir unos minutos pero sobre todo de cambio si se llega a complicar la final.

¿Dónde ver la final de Pumas vs Cruz Azul?

La gran final de Pumas vs Cruz Azul la vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del encuentro arranca en punto de las 18:50 horas para que no te pierdas de ningún detalle.

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO y GRATIS, partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Para el partido se tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

