La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar a Rayados

Este sábado seis de abril del 2024, continúa la actividad de la jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cinco partidos los que se tendrán en el dia los cuales son; León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla, Cruz Azul vs Rayados y Santos Laguna vs América.

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Cruz Azul vs Rayados pues ambos equipos han demostrados que pueden competir por el título y se encuentra peleando por un lugar directo a la Liguilla.

El partido será en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Las estadísticas que podrían definir el Santos vs América | Jornada 14 Clausura 2024 | Azteca Stats

Te puede interesar: VIDEO: El golazo del West Ham de Edson Álvarez ante Wolves

Así llega Cruz Azul y Rayados

El conjunto de la Máquina llega en el sexto lugar de la tabla con 23 puntos conseguidos tras ganar siete encuentros, empatar dos y perder cuatro. El Azul llega de empatar 0-0 en la anterior jornada ante Pumas.

Por otra parte, Rayados llega de perder 0-2 ante Chivas en el Estadio BBVA. Se ubica en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos conseguidos. Además, llega de jugar entre semana ante el Inter Miami en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Partido que lograron ganar 1-2.

Rayados tendrá que disputar el juego de vuelta el miércoles 10 de abril, por lo que se espera que Tano Ortiz le pueda dar descanso a sus jugadores.

La alineación con la que saldría Cruz Azul

Martín Anselmi ha probado cambiar un poco el estilo de juego de Cruz Azul intentando ser más ordenado y cuidadoso en la zona baja. Razón por la que en este partido contra Rayados podría intentar tener varios jugadores defensivos para no arriesgar mucho ante un equipo con mucha calidad a la ofensiva.

La alineación con la que saldría Cruz Azul sería:

Kevin Mier

Ignacio Rivero

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Camilo Cándido

Salcedo o Lira

Lorenzo Faravelli

Carlos Rodríguez

Rodolfo Rotondi

Uriel Antuna

Ángel Sepúlveda.

Resumen: Damac vs. Al Nassr FC | Jornada 27 Liga Saudí

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Rayados espera que la CONCACAF tome medidas contra el Inter Miami