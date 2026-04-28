La alineación de Tigres para enfrentar al Nashville en el partido de ida de las semifinales de Concachampions 2026

Noche mágica de Concacaf Champions League 2026 desde Nashville, Tennessee. Los Tigres de la UANL se meten a la cancha del SC Nashville en partido correspondiente a la ida de las semifinales del certamen internacional. El cuadro dirigido por Guido Pizarro buscará eliminar de una vez por todas al club revelación del torneo y soñar con un nuevo título en el plano continental.

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Para este compromiso, el 'Conde' no se guarda nada en el banquillo y va con lo mejor que tiene ante el cuadro de la Major League Soccer. Ya con boleto en mano para la liguilla del Torneo Clausura 2026 y con el partido ante las Chivas del Guadalajara hasta el sábado 2 de mayo (el cual podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes), los estelares como Ángel Correa, Juan Brunetta, Jesús Angulo y Nahuel Guzmán están presentes en el 11 inicial.

Alineación de Tigres para enfrentar al SC Nashville

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Juan Pablo Vigón, Romulo y Reyes

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, César Araujo, Juan Brunetta y Ozziel Herrera

Delateros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Cabe recordar que, en la otra llave de semifinales se encuentra el conjunto de Los Angeles Football Club y el Deportivo Toluca, en una serie sumamente igualada. En la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com puedes seguir los resultados de ambos cotejos EN VIVO junto a las mejores notas del mundo deportivo tanto nacional como internacional.

