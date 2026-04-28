Las EMOTIVAS palabras del Memote tras ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No fue nada fácil”

Javier Aguirre reveló la lista de futbolistas que militan en la Liga MX que serán parte de la concentración de la Selección Mexicana a semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los nombres que resaltó, fue el de Guillermo Martínez, jugador de los Pumas de la UNAM que se pensaba estaba prácticamente descartado por la competencia interna en esa posición.

Tras la noticia, el famoso 'Memote' se dio tiempo de atender a los medios de comunicación afuera de Cantera y dio sus impresiones en este momento de su carrera: ''Si, la verdad es que estoy muy contento, junto con mi familia. Creo que es algo que desde chico sueñas. Bueno, como siempre lo he dicho, gracias a Dios se nos dieron las cosas, esta oportunidad y que mejor que representar a tu país que tanto amas. En lo personal, agradecer la confianza de Javier y habrá entrega total de mi parte. No hay algo más grande que representar a tu país.'', dijo el delantero mexicano.

De menos a más

Fue el mismo delantero quien resaltó que vive un gran momento con la camiseta auriazul, aunque reiteró que tuvo que vivir instantes complicados hace unos meses: ''La verdad es que siempre lo he dicho, siempre hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, sobretodo eso es lo más importante. Totalmente lo adjudico a eso, a tener fe. Nunca bajar los brazos, uno nunca sabe cuando te puede cambiar la vida y sobretodo por que no fue nada fácil, hubo muchos momentos dónde se pudo haber flaqueado.'', comentó el ariete de Pumas.

Cabe destacar que, Martínez registra cinco goles en el presente semestre con Universidad Nacional y buscará llevar su buen juego aéreo, su facilidad de ser 'poste' y retener el esférico de cara al arco a la Selección Mexicana para poder llenarle aún más el ojo al 'Vasco' Aguirre y su cuerpo técnico.