La alineación del Toluca vs San Diego en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Los Diablos Rojos del Toluca salen a escena en la Concacaf Champions Cup y lo harán ante un equipo de la MLS; San Diego. El bicampeón del futbol mexicano visitará el SnapDragon Stadium para encarar la ida de los octavos de final en el certamen coopero y Antonio Mohamed no se guardó nada de su repertorio disponible.

Para este cotejo ante el cuadro californiano, el famoso 'Turco' va con su alineación estelar en busca de un buen resultado en patio ajeno y poder cerrar la serie en el Nemesio Diez ante su gente en el partido de vuelta. Paulinho comanda la ofensiva escarlata, Hugo González defenderá el arco y serán Marcel Ruiz junto a Franco Romero, quienes sean los encargados de darle balance a un equipo que parte como uno de los candidatos a llevarse el título de Concacaf.

Alineación Confirmada de Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López Bruno Méndez y Diego Barbosa

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Jorge Díaz Price y Ricardo Angulo

Delantero: Paulinho

Alineación Confirmada de San Diego

Portero: Duran Michael

Defensas: Luca Bombino, Chris McVey, Duah y Verhoeven

Mediocampistas: Vásquez, Tverskov y Valakari

Delanteros: Dreyer, Pellegrino e Ingvasten

Recuerda que podrás seguir en vivo y gratis el resultado del partido entre el monarca de la Liga MX y el club de la Major League Soccer este miércoles 11 de marzo en punto de las 9:30 pm a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.