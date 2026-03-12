logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

La alineación del Toluca vs San Diego en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Antonio Mohamed y su equipo buscarán obtener un buen resultado en el Snapdragon y definir la serie con su gente en el Nemesio Diez ante los californianos.

Toluca San Diego
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Los Diablos Rojos del Toluca salen a escena en la Concacaf Champions Cup y lo harán ante un equipo de la MLS; San Diego. El bicampeón del futbol mexicano visitará el SnapDragon Stadium para encarar la ida de los octavos de final en el certamen coopero y Antonio Mohamed no se guardó nada de su repertorio disponible.

Te puede interesar: Concacaf Champions Cup: Tigres enfrenta al TEMIBLE Cincinnati y Seattle choca con Vancouver

Para este cotejo ante el cuadro californiano, el famoso 'Turco' va con su alineación estelar en busca de un buen resultado en patio ajeno y poder cerrar la serie en el Nemesio Diez ante su gente en el partido de vuelta. Paulinho comanda la ofensiva escarlata, Hugo González defenderá el arco y serán Marcel Ruiz junto a Franco Romero, quienes sean los encargados de darle balance a un equipo que parte como uno de los candidatos a llevarse el título de Concacaf.

Alineación Confirmada de Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López Bruno Méndez y Diego Barbosa
  • Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Jorge Díaz Price y Ricardo Angulo
  • Delantero: Paulinho

Alineación Confirmada de San Diego

  • Portero: Duran Michael
  • Defensas: Luca Bombino, Chris McVey, Duah y Verhoeven
  • Mediocampistas: Vásquez, Tverskov y Valakari
  • Delanteros: Dreyer, Pellegrino e Ingvasten

Recuerda que podrás seguir en vivo y gratis el resultado del partido entre el monarca de la Liga MX y el club de la Major League Soccer este miércoles 11 de marzo en punto de las 9:30 pm a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Tags relacionados
Toluca FC San Diego FC (Pertenece a MLS)