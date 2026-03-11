Concacaf Champions Cup: Tigres enfrenta al TEMIBLE Cincinnati y Seattle choca con Vancouver

La Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 12 de marzo promete emociones fuertes con dos duelos que capturan la atención del futbol en Norteamérica. En esta Copa de Campeones de la Concacaf, FC Cincinnati vs Tigres UANL y Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders disputan el partido de ida de los octavos de final, encuentros que pueden marcar el rumbo de la eliminatoria. Con la MLS buscando imponer su crecimiento y los clubes de la Liga MX defendiendo su jerarquía histórica, la jornada pinta como una de las más atractivas del torneo para los aficionados latinos que siguen la Concacaf Champions Cup 2026 desde Estados Unidos.

Cincinnati llega encendido tras protagonizar una de las goleadas más escandalosas de la ronda anterior, mientras que Tigres UANL apuesta por su experiencia internacional para sobrevivir a una visita complicada en territorio estadounidense.

¿Puede Tigres frenar al Cincinnati sensación de la Concacaf Champions Cup?

El FC Cincinnati se convirtió en uno de los equipos más llamativos del torneo luego de aplastar a Universidad O&M con un impresionante marcador global de 13-0 en la primera ronda. Con un ataque agresivo y presión alta en el mediocampo, el club de Ohio quiere aprovechar su localía para tomar ventaja en esta serie de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Del otro lado aparece Tigres UANL, uno de los clubes más experimentados del futbol de Concacaf. El equipo mexicano avanzó a esta instancia tras eliminar al Forge FC con un global de 4-1, aunque el partido de vuelta dejó algunas dudas.

El técnico Guido Pizarro confía en el liderazgo de figuras como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, jugadores que han sido clave en la historia reciente del club. Además, futbolistas como Juan Brunetta y Diego Lainez deberán generar peligro para equilibrar un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Históricamente, Tigres ha sabido competir en territorio estadounidense, pero el reto ahora es distinto: Cincinnati representa el nuevo rostro competitivo de la MLS.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Vancouver vs Seattle: rivalidad MLS que vuelve a la Concacaf Champions Cup

El segundo duelo de la jornada presenta un choque completamente de MLS: Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders.

El conjunto canadiense llega motivado después de eliminar al Cartaginés con un marcador global de 2-0, con goles de Kenji Cabrera y Sebastian Berhalter. Además, el equipo sueña con repetir la campaña histórica que lo llevó a disputar su primera final del torneo el año pasado.

Por su parte, Seattle Sounders inicia su participación directamente en octavos de final tras haber sido campeón de la temporada regular de la MLS y también ganador de la Leagues Cup 2025. Con Cristian Roldán como líder en el mediocampo, el club busca conquistar nuevamente el torneo que ganó en 2022.

Este enfrentamiento también tiene historia. Ambos equipos se vieron las caras en la Concacaf Champions Cup 2015-2016, cuando Seattle consiguió una victoria y un empate.

La expectativa es alta, especialmente porque se trata del primer enfrentamiento entre ambos en la Copa de Campeones en una década.

Al final, la jornada del jueves podría ofrecer pistas claras sobre qué clubes tienen el nivel para avanzar hacia los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Partidos de Concacaf Champions Cup: Fecha, hora y sede de los partidos en Estados Unidos

FC Cincinnati vs Tigres UANL

Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Fecha: Jueves 12 de marzo

Hora: 6:00 pm CT / 7:00 pm ET / 4:00 pm PT

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders

Sede: BC Place, Vancouver

Fecha: Jueves 12 de marzo

Hora 8:00 pm CT / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT