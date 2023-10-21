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Fútbol

Alineaciones confirmadas Al-Ahli vs Al-Wehda | Liga Saudí

La Liga Saudí regresa a TV Azteca este sábado 21 de octubre donde se enfrentarán los equipos de Al-Ahli vs Al-Wehda y estas son las alineaciones de los equipos

Firmino en el equipo de Al-Ahli
|@ALAHLI_FCEN

Escrito por: Luis Salazar

Después de dos semanas de ausencia en el fútbol de clubes por la Fecha FIFA en donde México tuvo participación con dos partidos, hoy, sábado 21 de octubre regresa la Liga Saudí.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes Network, en nuestro sitio y APP de TV Azteca Deportes a partir de las 12:00 horas tiempo del centro de México con la mejor narración y análisis.

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Alineaciones confirmadas

El equipo de Riyad Mahrez, Roberto Firminho, Franck Kessié y compañía reciben en el Estadio King Abdullah Sports City a su rival Al Wehda.

Han pasado nueve jornadas de la Liga Saudí y el Al-Ahli se mantiene en la lucha en las primeras posiciones, ya que actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla, pues cuenta con 19 puntos, solo cuatro debajo del líder que es el Al-Hilal, equipo en donde limita Neymar Jr. que recién se lesionó.

Por otro lado, el Al Wehda se encuentra en noveno lugar con 13 unidades, y si gana puede subir dos posiciones.

El equipo de casa llega con dos victorias dos derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos y en su último encuentro se llevó los tres puntos al derrotar la Al-Itthiad, equipo de Karim Benzema.

Mientras que el conjunto visitante suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, y el último empató ante el Al Faiha 1-1.

Alineaciones:

Al-Ahli: Mendy, Al-Ammar, Ibañez, Hindi,Al-Hurayji, Al-Majhad, Kessié, Viega, Mahrez, Saint-Maximin, Firmino.

Al-Wehda: Mohamedi, Maki, Al Hafith, Duarte, Hawsawi, Hejji, Fajr, Godwin, Anselmo, Al-Issa Inhalo.

En su último encuentro, el Al-Ahli ganó por dos goles al Al-Wehd y el número promedio de goles entre estos dos es de 3.

El próximo compromiso de ambos equipos será contra el Al-Hilal frente Al-Ahli y el Al-Wehda recibe en su casa al Al-Ettifaq.

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