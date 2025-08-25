Atlas vs América: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El último partido de este domingo 24 de agosto del 2025 es el Atlas vs América de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los equipos ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

Alineaciones confirmadas Atlas vs América

El encuentro se va a disputar en el Estadio Jalisco en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México. Este enfrentamiento cierra la fecha y representa un choque de contrastes, donde los Zorros, dirigidos por el regresado Diego Cocca, buscan un triunfo que los impulse en la tabla media, mientras que las Águilas, bajo el mando de André Jardine, aspiran a mantener su invicto y consolidarse en los primeros puestos.

Alineación de Atlas

La alineación que manda Diego Cocca para su segundo partido al frente del rojinegro es la siguiente:

Portero: Vargas

Defensas: Ferrareis, Mora, Doria, Lozano y Aguirre

Mediocampistas: Del Prete, González, Rocha y Ríos

Delanteros: Durdevic

Alineación de América

Con el objetivo de mantenerse invictos, André Jardine decide mandar la siguiente alineación.

Portero: Malagón

Defensas: Reyes, Borja, Juárez y Cáceres

Mediocampistas: Fidalgo, Zendejas, Sánchez y Espinosa

Delanteros: Rodríguez y Aguirre

¡Nos vemos en el Jalisco, Águilas! 🏟️🔜

Así llegan Atlas y América

Atlas FC ocupa el lugar 14 en la tabla general con cinco puntos tras cinco jornadas: una victoria, dos empates y dos derrotas. Llegan con el regreso de Cocca en el banquillo y siendo su primer partido dirigiendo nuevamente de local por lo que los aficionados esperan que el equipo pueda competir.

Además llegan de empatar 3-3 ante Querétaro, dejando escapar tres puntos claves en un partido que tenían asegurado.

Por otra parte, América llega como cuarto en la clasificación con 11 puntos: tres victorias y dos empates, manteniendo un invicto que los posiciona como favoritos.

Jardine ha potenciado un plantel estelar con refuerzos como Saint-Maximin, quien podría debutar desde el banquillo para aportar velocidad y regate en el frente.