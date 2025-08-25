Atlas 0-1 América EN VIVO: Sigue GRATIS y ONLINE el resultado del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 24 de agosto

El último partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputa este domingo 24 de agosto del 2025 y es el Atlas vs América. El encuentro se va a disputar en el Estadio Jalisco en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.

Los Zorros, dirigidos por el regresado Diego Cocca, buscan un triunfo que los impulse en la tabla media, mientras que las Águilas, bajo el mando de André Jardine, aspiran a mantener su invicto y consolidarse en los primeros puestos.

Atlas FC ocupa el lugar 14 en la tabla general con cinco puntos tras cinco jornadas: una victoria, dos empates y dos derrotas. Por otra parte, América llega como cuarto en la clasificación con 11 puntos: tres victorias y dos empates, manteniendo un invicto que los posiciona como favoritos.

El partido llama la atención de muchos aficionados por el posible debut del francés Allan Saint-Maximin. Además, el encuentro promete intensidad, goles y drama, especialmente considerando la necesidad de Atlas por puntos en casa y la solidez visitante de América.