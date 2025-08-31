Chivas vs Cruz Azul, alineaciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX enfrenta a Chivas ante Cruz Azul. Siendo el juego más llamativo de este fin de semana, el Club Deportivo Guadalajara busca salir del fondo de la tabla general, pues dirigidos por Gabriel Milito, se ubican en el lugar 16 con registro de cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y tres derrotas.

Te puede interesar: Chivas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el juego en la cancha del Estadio Akron, el ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con el regreso de Javier Hernández. El ‘Chicharito’ no ha tenido actividad en la presente campaña debido a varias lesiones y ahora, se espera que le den minutos frente al conjunto de La Noria. Sin embargo, el equipo rojiblanco no cuenta con plantel completo para recibir al cuadro Celeste, pues Richard Ledezma y Daniel Aguirre no fueron incluidos en la convocatoria tras presentar molestias musculares. Chivas encara el compromiso luego de haber empatado en su visita a los Xolos de Tijuana.

En frente, el Cruz Azul comandado por Nicolás Larcamón llega con plantel completo. La Máquina viene de vencer al Toluca, actual campeón del futbol mexicano y se encuentran invictos en el certamen. El conjunto Cementero tiene marca de cuatro victorias y dos empates, resultados con los que de momento, ocupan el tercer puesto de la clasificación con 14 unidades.

Alineaciones Chivas vs Cruz Azul

Chivas: José Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Armando González.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Erik Lira, José Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotonda y Ángel Sepúlveda.

Te puede interesar: Chivas anuncia CINCO refuerzos para el partido vs Cruz Azul de la Jornada 7 del Apertura 2025