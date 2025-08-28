Chivas anuncia CINCO refuerzos para el partido vs Cruz Azul de la Jornada 7 del Apertura 2025

El partido más atractivo de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 es el de Chivas vs Cruz Azul. El Club Deportivo Guadalajara recibe al equipo de La Noria en la cancha del Estadio Akron, encuentro a disputarse el 30 de agosto a las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Gabriel Milito, el cuadro rojiblanco encara el partido luego de haber empatado frente a Xolos de Tijuana en la Fecha 6. Ubicados en la zona baja de la tabla general, Chivas busca revertir la mala racha por la que atraviesan, pues no logran ganar en la Liga BBVA MX desde el pasado 26 de julio cuando derrotaron al Atlético de San Luis en la Jornada 3 previo a la Leagues Cup 2025.

Del otro lado, el Cruz Azul comandado por Nicolás Larcamón llega al partido invicto. La Máquina no ha conocido la derrota en la presente campaña y en su visita a Chivas, el equipo de Guadalajara tiene altas en su plantel.

⚙️ Afinando para llegar de la mejor forma a nuestro compromiso del sábado 🔜 pic.twitter.com/AdlQzLPjUG — CHIVAS (@Chivas) August 27, 2025

Los refuerzos de Chivas vs Cruz Azul

Tras aportar varios jugadores a la Selección Mexicana de Javier Aguirre en un microciclo, el equipo rojiblanco ya cuenta de vuelta con los futbolistas que se habían ausentado de Verde Valle para reportar con el combinado nacional.

“Los elementos convocados para este proceso con el Tri fueron Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González, quienes permanecieron concentrados desde el domingo 24 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Durante esos días, los elementos Rojiblancos trabajaron bajo las instrucciones del ‘Vasco’.

“Los Rojiblancos emprenderán su regreso a Guadalajara este miércoles por la tarde, por lo que se reintegrarán al plantel durante la práctica de este jueves, que se llevará a cabo en el Estadio AKRON. Los 5 seleccionados estarán disponibles para el choque ante Cruz Azul, lo cual es una extraordinaria noticia”..., se lee en el comunicado del ‘Rebaño Sagrado’.

