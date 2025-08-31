Chivas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 30 de agosto, partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

Chivas vs Cruz Azul es el duelo más atractivo de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025. El Club Deportivo Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, encara el partido en casa luego de haber empatado ante Xolos en la Fecha 6, resultado con el que ligaron tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la presente campaña de la Liga BBVA MX.

Para el juego ante el cuadro de La Noria, el ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con el regreso de Javier Hernández en la convocatoria. El ‘Chicharito’ no ha tenido actividad en el Apertura 2025 y esta tarde podría sumar sus primeros minutos. En frente, La Máquina comandada por Nicolás Larcamón llega al partido en el Estadio Akron con la etiqueta de invicto. El conjunto Celeste viene de ganarle a Toluca en la Jornada 6.

Alineaciones Chivas vs Cruz Azul

Chivas: José Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Armando González.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Erik Lira, José Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotonda y Ángel Sepúlveda.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma BAJA cerca de la mitad del Apertura 2025