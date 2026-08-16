Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Atlético San Luis, partido de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX

El Estadio Banorte abre sus puertas para el segundo partido de la jornada dominical de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 entre el Club América y el Atlético San Luis. Las Águilas llegan como tercer lugar de momento en la tabla general, sin embargo, con un triunfo recuperarán la cima del certamen, por otro lado, el cuadro rojiblanco tiene dos puntos en el torneo y querrá sacar las tres unidades en la capital mexicana.

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Para este compromiso, Guillermo Almada hace cambios en su 11 estelar tras la intensa actividad en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Henry Martin va de inicio en la ofensiva, mientras que, Ramón Juárez aparece en la primera línea. En el caso de los visitantes, Llorente es su hombre más peligroso y querrá anotar nuevamente en el presente torneo.

Alineación de América



Portero: Fernando Tapia

Defensas: Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Alan Cervantes, Ícaro, Diego Arriaga y Raphael Veiga

Delanteros: Henry Martin y Óscar Perea



Alineación de Atlético San Luis



Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Torres, Bambú, García, Águila y Esteves

Mediocampistas: Salles-Lamonge, Macías y Rodríguez

Delanteros: Mora y Llorente

Jornada 4 (partidos restantes) del Apertura 2026

Domingo 16 de agosto

Santos Laguna vs. Chivas — 19:10 (Estadio Corona / TSM).

Tijuana (Xolos) vs. Cruz Azul — 21:00 (Estadio Caliente).

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs. León — 19:00 (Estadio Victoria)

Pachuca vs. Puebla — 21:00 (Estadio Hidalgo)

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