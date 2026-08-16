Por qué la Hormiga González podría jugar en la Premier League si acepta fichar por Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González podría tener facilidades para jugar en la Premier League si logra ser transferido al Olympiacos. El conjunto griego mantiene un interés muy fuerte por el delantero de Chivas y ya enviaron su primera oferta para iniciar las negociaciones con la directiva del combinado rojiblanco.

A pesar de que jugar en Grecia, en los papeles, no luce como un destino llamativo en la opinión popular, Armando González podría recibir ayudas en su crecimiento si acepta jugar en Olympiacos. Además de ser un club fuerte en su país y tener la posibilidad de jugar competencias europeas año tras año, también podría llegar más fácil a la Premier League.

Por qué la Hormiga González podría jugar en la Premier League

Resulta que el Olympiacos es club hermano del Nottingham Forest, equipo que disputa la Primera División de Inglaterra. Esto se debe a que Evangelos Marinakis, empresario griego quien tomó control del Olympiacos en 2010, completó la compra del conjunto inglés en mayo de 2017. Desde entonces, ambos equipos son considerados “clubes hermanos” por su estrecha colaboración.

Nottingham Forest es club hermano del Olympiacos|Crédito: @NFFC / X

Esto quiere decir que, si la Hormiga González ficha por el Olympiacos y logra tener un buen nivel, podría tener más posibilidades de jugar en una de las ligas más reconocidas a nivel mundial. Varios futbolistas han pasado de una institución a otra mediante préstamos o transferencias.

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Entre los casos recientes aparecen Hwang Ui-jo, Josh Bowler, Gustavo Scarpa, Giulian Biancone y Jota Silva. Este último fue cedido por Forest al Olympiacos para la temporada 2026-27.

Las negociaciones entre Olympiacos y Chivas no llegaron a buen puerto

Diversos reportes señalan que Chivas habría rechazado la primera propuesta formal del club griego por considerarla insuficiente desde el plano económico. Además, remarcan que la directiva rojiblanca dejará salir a González solamente por el valor de su cláusula de rescisión, es decir, aproximadamente 15 millones de dólares.

|MEXSPORT

De todos modos, las negociaciones no están caídas y Olympiacos pretende enviar una segunda oferta para tratar de convencer al Guadalajara. Por otro lado, fuentes desde Grecia señalan que Chivas podría reducir sus pretensiones hasta los 9 millones de euros, aunque la postura de la directiva mexicana parece inamovible.

El jugador podría poner de su parte y tratar de alivianar la postura de Chivas. La información indica que la Hormiga González tiene el deseo de fichar por el Olympiacos para comenzar con su recorrido en Europa, por lo que la semana próxima será vital para conocer el futuro del delantero de 23 años.