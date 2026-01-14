Bravos de Juárez vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

El Juárez vs Chivas es el último partido de este martes 13 de enero del 2026, encuentro que se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez y ya se dieron a conocer las alineaciones.

Te puede interesar: Bravos de Juárez vs Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY martes 13 de enero y el resultado de la Jornada 2 del Clausura 2026; marcador por internet y online

Alineación de Juárez

Pedro Caixinha quiere hacer valer su localía, conseguir su segunda victoria del torneo al mandar la siguiente alineación para enfrentar a unas Chivas imparables.

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Murillo, Moises Castillo, Eder López y Francisco Nevárez

Mediocampistas: García, Madson de Souza Silva, Jose Rodriguez, Homer Martínez y Ricardo Oliveira

Delanteros: Oscar Estupiñán

📋 Los CONVOCADOS para la J2 🆚 Chivas¡Venga, BRAVOS! 👊🏻💚 📰 Más información: https://t.co/CGVT8ozD55 pic.twitter.com/U0rYW9ie0A — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 13, 2026

Alineación de Chivas

Gabriel Milito decidio mandar la siguiente alineación con el objetivo de sumar su segunda victoria del torneo.

Portero: José Rangel

Defensas: José Castillo, Bryan González y Omar Govea

Mediocampistas: Romo, Álvarez, Brian Gutierrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Piojo Alvarado

Delanteros: Armando González

¿Dónde ver Bravos de Juárez vs Chivas EN VIVO y GRATIS?

El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración: Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.

Así llegan Juárez y Chivas

El Juárez vs Chivas se enfrentan el segundo y el tercer lugar de la tabla, ambos equipos iniciaron con el pie derecho ganando su primer encuentro. En el caso de Juárez, logró vencer a Mazatlán 1-2 de visitante, sumando sus primeros puntos en cancha ajena.

Por su parte, el rebaño llega de vencer 2-0 a Pachuca en casa, por lo que se posiciona como uno de los candidatos a pelear por clasificar a Cuartos de Final.