Bravos de Juárez vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
Conoce las alineaciones confirmadas para el juego Bravos de Juárez vs Chivas de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El Juárez vs Chivas es el último partido de este martes 13 de enero del 2026, encuentro que se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez y ya se dieron a conocer las alineaciones.
Alineación de Juárez
Pedro Caixinha quiere hacer valer su localía, conseguir su segunda victoria del torneo al mandar la siguiente alineación para enfrentar a unas Chivas imparables.
Portero: Sebastián Jurado
Defensas: Murillo, Moises Castillo, Eder López y Francisco Nevárez
Mediocampistas: García, Madson de Souza Silva, Jose Rodriguez, Homer Martínez y Ricardo Oliveira
Delanteros: Oscar Estupiñán
📋 Los CONVOCADOS para la J2 🆚 Chivas¡Venga, BRAVOS! 👊🏻💚 📰 Más información: https://t.co/CGVT8ozD55 pic.twitter.com/U0rYW9ie0A
— FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 13, 2026
Alineación de Chivas
Gabriel Milito decidio mandar la siguiente alineación con el objetivo de sumar su segunda victoria del torneo.
Portero: José Rangel
Defensas: José Castillo, Bryan González y Omar Govea
Mediocampistas: Romo, Álvarez, Brian Gutierrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Piojo Alvarado
Delanteros: Armando González
El que reparte el 🧀 #MuchoChivas 🇲🇽 pic.twitter.com/fJTN7aGdZ1
— CHIVAS (@Chivas) January 14, 2026
¿Dónde ver Bravos de Juárez vs Chivas EN VIVO y GRATIS?
El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración: Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.
Así llegan Juárez y Chivas
El Juárez vs Chivas se enfrentan el segundo y el tercer lugar de la tabla, ambos equipos iniciaron con el pie derecho ganando su primer encuentro. En el caso de Juárez, logró vencer a Mazatlán 1-2 de visitante, sumando sus primeros puntos en cancha ajena.
Por su parte, el rebaño llega de vencer 2-0 a Pachuca en casa, por lo que se posiciona como uno de los candidatos a pelear por clasificar a Cuartos de Final.