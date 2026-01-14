Bravos de Juárez 0-0 Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY martes 13 de enero y el resultado de la Jornada 2 del Clausura 2026; marcador por internet y online
Ve EN VIVO y GRATIS la transmisión de Bravos de Juárez vs Chivas de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El último partido de este martes 13 de enero del 2026 es el Juárez vs Chivas, encuentro que se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.
El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración: Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.
Un juego destacado pues se enfrentan el segundo y el tercer lugar de la tabla, ambos equipos iniciaron con el pie derecho ganando su primer encuentro. En el caso de Juárez, logró vencer a Mazatlán 1-2 de visitante, sumando sus primeros puntos en cancha ajena.
Por su parte, el rebaño llega de vencer 2-0 a Pachuca en casa, por lo que se posiciona como uno de los candidatos a pelear por clasificar a Cuartos de Final.