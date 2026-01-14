Bravos de Juárez 0-0 Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY martes 13 de enero y el resultado de la Jornada 2 del Clausura 2026; marcador por internet y online

El último partido de este martes 13 de enero del 2026 es el Juárez vs Chivas, encuentro que se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración: Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.

Un juego destacado pues se enfrentan el segundo y el tercer lugar de la tabla, ambos equipos iniciaron con el pie derecho ganando su primer encuentro. En el caso de Juárez, logró vencer a Mazatlán 1-2 de visitante, sumando sus primeros puntos en cancha ajena.

Por su parte, el rebaño llega de vencer 2-0 a Pachuca en casa, por lo que se posiciona como uno de los candidatos a pelear por clasificar a Cuartos de Final.

