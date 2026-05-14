Cruz Azul vs Chivas: Alineaciones de la semifinal de ida del Clausura 2026

Arranca la actividad de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 y el primer partido de ida es el Cruz Azul vs Chivas en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, el encuentro será en el Estadio Banorte y ya salieron las alineaciones de los dos equipos

Alineación de Cruz Azul vs Chivas

La alineación que decidió mandar Joel Huiqui es: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Osinachi Ebere.

Con el objetivo de poder tener la posición del balón, tomar ventaja en casa y ganar el encuentro. 11 jugadores importantes y claves en el terreno de juego.

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Alineación de Chivas vs Cruz Azul

Gabriel Milito decide mandar la siguiente alineación para poder sacar algo del Estadio Banorte: Oscar Whalley, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS?

El Cruz Azul vs Chivas lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano Omar Villarreal.