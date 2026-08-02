Alineaciones confirmadas del Crus Azul vs Atlanta de la Jornada 3 del Apertura 2026

Cruz Azul busca mantener su paso perfecto en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y su rival en turno es el Atlante. El duelo entre “La Máquina” y los “Potros de Hierro” se disputará en el Estadio Banorte, inmueble que es la casa de ambas instituciones y lo más importante es conocer las alineaciones de los dos clubes.

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El equipo dirigido por Joel Huiqui suma seis puntos tras dos jornadas gracias a sus victorias sobre Atlético San Luis y Puebla. Además, los cementeros ganaron el Campeón de Campeones el fin de semana pasado tras impoenrse a Toluca por lo que llegan con una racha de tres triunfos al duelo contra los azulgranas.

Por su parte, “El Equipo del Pueblo” viene de sumar su primer punto en primera división después de más de una década alejado de la Liga BBVA MX tras empatar contra el América en la Jornada 2. Durante la primera semana, el equipo de Miguel Herrera cayó de manera agónica ante los Rayos del Necaxa.

La última vez que Cruz Azul y Atlante se enfrentaron en un partido de la Liga BBVA MX fue en el marco del Clausura 2014. El encuentro acabó con goleada de “La Máquina” por marcador de 4-1 gracias al doblete de Marco Fabián, acompañado de los goles de Mauro Formica y Joao Rojas. Los azulgranas descontaron vía Ángel Sepúlveda.

Para este compromiso, la Comisión de Árbitros eligió a Abraham de Jesús Quirarte Contreras como árbitro central. Los dos abanderados son Enedina Caudillo Gómez y Erik Durón Martínez. El cuarto árbitro será Héctor Salvador Solorio Arreola.

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Alineaciones confirmadas de Cruz Azul vs Atlante

Andrés Gudiño

Omar Campos

Willer Ditta

Chiquete Orozco

Gonzalo Piovi

Jeremy Márquez

Agustín Palavecino

Andrés Montaño

Christian Ebere

Luka Romero

Nico Ibáñez

Alineaciones confirmadas de Atlante vs Cruz Azul