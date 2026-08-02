Chivas EXPORTA promesa a Sudamérica tras empatar con Puebla

Las Chivas tuvieron un triste empate ante Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026, pero la organización de Guadalajara tiene buenas noticias porque el club exporará a una promesa a Sudamérica.

Sergio Aguayo, futbolista de 23 años que fue comprado por chivas para que jugara con el Tapatío en la Liga de Expansión, será nuevo jugador del Deportes Tolima, de la Liga Colombiana. De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, el delantero mexicano llegará a “Los Pijaos” a préstamo por un año sin opción a compra.

Aguayo llegó a Chivas para el Apertura 2024 después de ser formado por el Pachuca. El nacido en Nevada, Estados Unidos, jugó principalmente para el equipo filial del Guadalajara en la categoría de plata, pero tuvo la oportunidad de disputar cinco partidos en la Liga BBVA MX en los que acumuló apenas 65 minutos bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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🚨Sergio Aguayo deja Chivas y jugará en Deportes Tolima 🇨🇴. ⬇️https://t.co/BzablyRtC8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 1, 2026

Sergio Aguayo, promesa de Chivas, llega a Deportes Tolima

Actualmente, Deportes Tolima ocupa la segunda posición de la Liga Dimayor con seis puntos en el Torneo Finalización. Conseguir minutos no será algo sencillo para Sergio Aguayo porque Tolima tiene tres centrodelanteros en el equipo con los que deberá competir.

El conjunto tolimense tiene en mayor consideración aAdrián Parra y Jader Valencia porque son los veteranos del conjunto. Sin embargo, Jeinner Fuentes, de 21 años, también será uno de los jugadores que podría quitarle minutos al mexicano en su experiencia en el futbol sudamericano.

Uno de los aspectos más llamativos es que Deportes Tolima aún sigue vivo en la Copa Libertadores y eso podría ser una gran ventana para Aguayo. El club colombiano enfrentará a Independiente del Valle en la ronda de octavos de final del mejor torneo sudamericano.

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