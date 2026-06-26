Alineaciones CONFIRMADAS de España y Uruguay en partido crucial del Mundial 2026
La Garra Charrúa se jugará el todo por el todo en Guadalajara cuando enfrente al combinado ibérico, sigue la transmisión del compromiso por TV Azteca Deportes.
No hay mañana para la Selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa tiene que vencer a España si quiere asegurar su pase a los 16avos de final de la justa veraniega. El Estadio Guadalajara será sede para este choque de titanes en el que no habrá un solo minuto de tranquilidad y que pinta para ser uno de los mejores compromisos de toda la fase de grupos.
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Luis De la Fuente y el 'Loco' Bielsa no se guardan nada de sus respectivos repertorios y van con lo mejor que tienen disponible para este partido entre la UEFA y Conmebol. Darwin Núñez salta como el delantero titular por parte de los sudamericanos, mientras que, la estrella del Futbol Club Barcelona; Lamine Yamal salta al campo de juego como inicial en busca de comandar la ofensiva ibérica.
Alineación de Uruguay
- Portero: Fernando Muslera
- Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres y Mathías Oliveira
- Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur, Federico Valverde y Juan Manuel Sanabria
- Delanteros: Maxi Araujo, Agustin Canobbio y Darwin Núñez
Alineación de España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Mikel Merino, Alex Baena, Rodri, Pedri
- Delanteros: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal
Cabe destacar que, Uruguay podría quedarse con el primer lugar del Grupo H si le gana a España y Cabo Verde y Arabia Saudita empatan en su duelo. Por otra parte, la Garra Charrúa estaría eliminado si cae ante los pupilos de Luis De la Fuente y hay ganador en el otro duelo. Con dos puntos cosechados, es imposible que pase como uno de los mejores terceros, por lo que de manera obligada tiene que puntuar.