Alineaciones CONFIRMADAS de España y Uruguay en partido crucial del Mundial 2026

No hay mañana para la Selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa tiene que vencer a España si quiere asegurar su pase a los 16avos de final de la justa veraniega. El Estadio Guadalajara será sede para este choque de titanes en el que no habrá un solo minuto de tranquilidad y que pinta para ser uno de los mejores compromisos de toda la fase de grupos.

Te invitamos a leer: Uruguay vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo H del Mundial 2026; marcador online

Quizás te interese leer: Cabo Verde vs Arabia Saudita: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Grupo H en el Mundial 2026; marcador online

Luis De la Fuente y el 'Loco' Bielsa no se guardan nada de sus respectivos repertorios y van con lo mejor que tienen disponible para este partido entre la UEFA y Conmebol. Darwin Núñez salta como el delantero titular por parte de los sudamericanos, mientras que, la estrella del Futbol Club Barcelona; Lamine Yamal salta al campo de juego como inicial en busca de comandar la ofensiva ibérica.

Alineación de Uruguay

Portero: Fernando Muslera

Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres y Mathías Oliveira

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur, Federico Valverde y Juan Manuel Sanabria

Delanteros: Maxi Araujo, Agustin Canobbio y Darwin Núñez

Alineación de España

Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marc Cucurella

Mediocampistas: Mikel Merino, Alex Baena, Rodri, Pedri

Delanteros: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal

Cabe destacar que, Uruguay podría quedarse con el primer lugar del Grupo H si le gana a España y Cabo Verde y Arabia Saudita empatan en su duelo. Por otra parte, la Garra Charrúa estaría eliminado si cae ante los pupilos de Luis De la Fuente y hay ganador en el otro duelo. Con dos puntos cosechados, es imposible que pase como uno de los mejores terceros, por lo que de manera obligada tiene que puntuar.

