Alineaciones CONFIRMADAS del Puebla vs Tigres de la jornada 9 del Clausura 2026

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 nos trae el partido entre la Franja del Puebla y los Tigres de la UANL. El Estadio Cuauhtémoc será sede del cotejo entre el cuadro camotero y el equipo comandado por Guido Pizarro, que pinta para ser emocionante desde el primer minuto.

El cuadro regiomontano buscará un nuevo triunfo tras el recital en la Ciudad de México que dieron ante el Club América y más en la semana en la que encararán el Clásico Regio frente a los Rayados de Monterrey. Por otro lado, La Franja con un triunfo podría escalar hasta la novena posición (con combinación de resultados) en caso de sacar las tres unidades en casa contra uno de los candidatos al título del Clausura 2026.

Alineación CONFIRMADA de Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Luis Rey, Juan Vargas, Nicolás Díaz y Eduardo Navarro

Mediocampistas: Fernando Monárrez, Iker Moreno, Edgar Guerra y Alonso Ramírez

Delanteros: Kevin Velasco y Emiliano Gómez

Alineación CONFIRMADA de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Vladimir Loroña y César Araujo

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Jesús Garza, Rómulo y Marcelo Flores

Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Recuerda que podrás seguir el resultado de este partido en vivo por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este miércoles 4 de marzo en punto de las 7:00 pm. Así como los resultados y lo más destacado de la jornada 9 del presente torneo mexicano.