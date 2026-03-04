En Pumas su valor era bajísimo y hoy que cambió de equipo es de los más amados en México

Jesús Gallardo ha regresado a su mejor nivel tras haber fichado por Toluca a mediados de 2024. El lateral izquierdo surgió de la cantera de Pumas UNAM y, durante su paso por el club, llegó a tener el precio más bajo de toda su carrera: 300 mil euros, lo que hoy equivale a poco más de 6 millones de pesos. Sin embargo, su carrera dio un giro de 180 grados al pasar por clubes como Rayados de Monterrey y el propio cuadro escarlata.

Gallardo es de los jugadores favoritos de la afición mexicana gracias al nivel que está demostrando con el equipo nacional. El lateral de 31 años viene de anotar en el juego amistoso frente a Islandia que finalizó 4-0 a favor de México y su nombre cada vez suena más fuerta para integrar la lista definitiva del combinado azteca para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de su gran momento, su valor de mercado no se ha disparado. De acuerdo a la información que comparte la plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, Gallardo está tasado en 3 millones de euros, es decir, 10 veces más del valor más bajo que solía tener en Pumas.

Javier Aguirre confía en el futbolista de Toluca y es muy probable que esté presente en la convocatoria final para disputar el Mundial 2026. Además, el experimentado defensor viene de portar el gafete de capitán en los últimos dos partidos de la Selección Mexicana, es decir, ante los nórdicos y frente a Bolivia.

“Sería un orgullo poder estar en un tercer Mundial”, fueron las palabras que compartió el futbolista en zona mixta recientemente.

Jesús Gallardo y su contrato con Toluca

El defensor mexicano se transformó en una pieza clave dentro del equipo de Antonio Mohamed y regresó a su mejor nivel, volviendo a ser titular en la Selección Mexicana. Sin embargo, su futuro deberá ser analizado en los próximos meses, pues su contrato con los Diablos Rojos llegará a su fin el 30 de junio de 2027. Esto quiere decir que su vínculo con la institución perdurará por un año más, a menos que Toluca decida extender y renovar su situación contractual.