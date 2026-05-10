Alineaciones CONFIRMADAS de Pumas vs América de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX
El equipo comandado por Efraín Juárez buscará eliminar a las Águilas en Ciudad Universitaria y seguir soñando con la octava estrella en el presente torneo.
Día que detiene a la Ciudad de México, día de Clásico Capitalino en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los Pumas de la UNAM recibirán a las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario para definir al cuarto semifinalista de este certamen. El equipo del Pedregal llega con la ventaja de que cualquier empate o victoria en el global le da el pase a la siguiente ronda, sin embargo, no se puede confiar del cuadro azulcrema.
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Para este cotejo, Juárez no se guarda nada y va con lo mejor de su repertorio en busca de sentenciar el compromiso rápido. Juninho y Robert Morales repetirán en la ofensiva auriazul con la ayuda de Jordan Carrillo como volante. Por otro lado, André Jardine tuvo que echar mano de su banquillo para reemplazar a todos los futbolistas que no tiene disponibles, como la reaparición de Dagoberto Espinoza en la defensa.
Alineación de Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Alineación de América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza
- Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Isaías Vilolante y Erick Sánchez
- Delanteros: Patricio Salas, Alex Zendejas y Brian Fernández
Recuerda que puedes seguir el este partido EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes este domingo de mayo a las 7:015 pm.