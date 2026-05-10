Pachuca vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Los Tuzos del Pachuca reciben este domingo 10 de mayo al Toluca en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Hidalgo en una serie que aventajan por un tanto obtenido en el Nemesio Diez que ahora buscarán mantener para avanzar a las Semifinales de la Liga BBVA MX.