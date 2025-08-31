Pumas vs Atlas: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este domingo 31 de agosto de 2025, continúa la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer partido del día es el Pumas UNAM vs Atlas y ya dieron a conocer las alineaciones de ambos equipos.

Alineaciones confirmadas Pumas vs Atlas

Alineación de Pumas

La alineación que manda Efraín Juárez es la siguiente buscando poder llevarse los tres puntos y buscar salir de la racha de empates en la que se encuentra.

Portero: Navas

Defensas: Bennevendo, Nathanael, Angulo y Azuaje

Mediocampistas: Caicedo, Ruvalcaba, Medina, Carrasquilla y Vite

Delanteros: Guillermo Martínez

Aaron Ramsey podría sumar más minutos, al estar en la banca buscando ponerse a punto con el equipo.

Alineación de Atlas

Diego Cocca manda la siguiente alineación con el objetivo de obtener su primera victoria desde su regreso al equipo rojinegro.

Portero: Vargas

Defensas: Ferrareis, Mora, Doria, Aguirre y Ramirez

Mediocampistas: Lozano, Del Prete, González y Ríos

Delanteros: Durdevic

¡LOS CONVOCADOS ROJINEGROS! 🔴⚫️Esta tarde buscamos la victoria con la fortaleza de @PerduraMx desde la capital del país 🦊 #NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/IO8ZS4T58k — Atlas FC (@AtlasFC) August 31, 2025

Así llegan Pumas y Atlas

El encuentro se va a disputar en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. Este partido representa una oportunidad crucial para ambos equipos, que han tenido un arranque irregular en la temporada y buscan escalar posiciones en la tabla general.

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llegan con solo 6 puntos de 18 posibles, ubicados en el puesto 12. Llega con tres empates de forma consecutiva y con solo una victoria en el torneo.

Mientras que Atlas, con 5 puntos, se encuentra en el 15. Llega de cayeron perder 2-4 ante América en casa, empataron 3-3 con Querétaro, por lo que necesitan conseguir su primera victoria y aumentar su confianza. Ambos clubes necesitan urgentemente una victoria para alejarse de la zona baja y aspirar a los playoffs.

