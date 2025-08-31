deportes
Pumas 0-0 Atlas VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 31 de agosto

Ve EN VIVO y GRATIS el resultado del Pumas vs Atlas partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 31 de agosto

Pumas vs Atlas EN VIVO
Iván Vilchis
Liga MX
Este domingo 31 de agosto de 2025, continúa la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer partido del día es el Pumas UNAM vs Atlas . El encuentro se va a disputar en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llegan con solo 6 puntos de 18 posibles, ubicados en el puesto 12. Llega con tres empates de forma consecutiva y con solo una victoria en el torneo.

Mientras que Atlas, con 5 puntos, se encuentra en el 15. Llega de cayeron perder 2-4 ante América en casa, empataron 3-3 con Querétaro, por lo que necesitan conseguir su primera victoria y aumentar su confianza. Ambos clubes necesitan urgentemente una victoria para alejarse de la zona baja y aspirar a los playoffs.

Pumas
Atlas
