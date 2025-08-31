Pumas 0-0 Atlas VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 31 de agosto

Este domingo 31 de agosto de 2025, continúa la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer partido del día es el Pumas UNAM vs Atlas . El encuentro se va a disputar en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llegan con solo 6 puntos de 18 posibles, ubicados en el puesto 12. Llega con tres empates de forma consecutiva y con solo una victoria en el torneo.

Mientras que Atlas, con 5 puntos, se encuentra en el 15. Llega de cayeron perder 2-4 ante América en casa, empataron 3-3 con Querétaro, por lo que necesitan conseguir su primera victoria y aumentar su confianza. Ambos clubes necesitan urgentemente una victoria para alejarse de la zona baja y aspirar a los playoffs.