Alineaciones CONFIRMADAS del Rayados de Monterrey vs Chivas del Guadalajara de la jornada 12 del Clausura 2026

Duelo entre dos candidatos al título en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, los Rayados de Monterrey recibirán al líder de la tabla general; las Chivas del Guadalajara. El equipo tapatío retomó la cima tras lo hecho en casa ante el Club León y hoy, un buen resultado los alejaría tanto de Cruz Azul como Deportivo Toluca en la clasificación. Por otro lado, la Pandilla está obligada a sacar un buen resultado tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup y de momento estar en el noveno lugar.

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Para este compromiso, Nicolás Sánchez va con lo mejor de su repertorio disponible para enfrentar al cuadro de Jalisco. Jesús Manuel Corona comanda la ofensiva albiazul, mientras que, el famoso 'Mochis' repite en el arco a pesar de la disponibilidad de Santiago Melé. Por otro lado, Gabriel Milito también no se guardó nada para este cotejo y Armando González será el encargado de los goles en busca de acercarse a Joao Pedro en la tabla de romperredes.

Alineación de Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Luis Reyes

Mediocampistas: Luca Orellano, Fidel Ambriz, Jesús Corona y Jorge Rodríguez

Delanteros: Uros Durdevic y Roberto De la Rosa

Alineación de Chivas

Portero: Raúl Rángel

Defensas: José Castillo, Bryan González y Diego Campillo

Mediocampistas: Omar Govea, Daniel Aguirre, Fernando González y Richard Ledezma

Delanteros: Armando González, Ángel Sepúlveda y Roberto Alvarado

Recuerda que puedes seguir en vivo el resultado de este partido entre La Pandilla y el 'Rebaño Sagrado' este sábado 21 de marzo en punto de las 7:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com