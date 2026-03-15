Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al momento
A falta de tres partidos por disputarse, los Diablos Rojos del Toluca son líderes del certamen mexicano, pero, Cruz Azul podría retomar la cima general.
La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 está en acción y de momento, la Máquina Celeste continúa de líder en el certamen. Cabe destacar que, tanto Toluca como Cruz Azul tendrán la última palabra en sus respectivos partidos frente al Atlas y contra Pumas respectivamente.
Además, las Chivas del Guadalajara no se depegan de los primeros puestos y las tres unidades que obtuvieron en casa ante Santos Laguna significó la llegada a las 24 unidades tras 11 fechas. Con estos resultados, la pelea por obtener el primer lugar está al rojo vivo a poco más de la mitad de la fase regular del Clausura 2026.
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Tabla general del Clausura 2026 al momento
- Cruz Azul: 25 puntos (PJ: 10)
- Toluca: 24 puntos (PJ: 10)
- Guadalajara (Chivas): 24 puntos (PJ: 10)
- Pachuca: 21 puntos (PJ: 11)
- Pumas UNAM: 19 puntos (PJ: 10)
- Tigres UANL: 16 puntos (PJ: 10)
- Atlas: 16 puntos (PJ: 10)
- Monterrey: 14 puntos (PJ: 11)
- América: 14 puntos (PJ: 10)
- Puebla: 12 puntos (PJ: 11)
- Juárez: 11 puntos (PJ: 10)
- Atlético San Luis: 11 puntos (PJ: 11)
- León: 10 puntos (PJ: 9)
- Necaxa: 10 puntos (PJ: 11)
- Mazatlán: 10 puntos (PJ: 10)
- Tijuana: 9 puntos (PJ: 10)
- Querétaro: 6 puntos (PJ: 9)
- Santos Laguna: 5 puntos (PJ: 10)
Recuerda que podrás seguir en vivo EL RESULTADO del compromiso entre Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste en punto de las 9:00 pm a través de la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com