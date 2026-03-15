Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al momento

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 está en acción y de momento, la Máquina Celeste continúa de líder en el certamen. Cabe destacar que, tanto Toluca como Cruz Azul tendrán la última palabra en sus respectivos partidos frente al Atlas y contra Pumas respectivamente.

Además, las Chivas del Guadalajara no se depegan de los primeros puestos y las tres unidades que obtuvieron en casa ante Santos Laguna significó la llegada a las 24 unidades tras 11 fechas. Con estos resultados, la pelea por obtener el primer lugar está al rojo vivo a poco más de la mitad de la fase regular del Clausura 2026.

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Tabla general del Clausura 2026 al momento

Cruz Azul: 25 puntos (PJ: 10) Toluca: 24 puntos (PJ: 10) Guadalajara (Chivas): 24 puntos (PJ: 10) Pachuca: 21 puntos (PJ: 11) Pumas UNAM: 19 puntos (PJ: 10) Tigres UANL: 16 puntos (PJ: 10) Atlas: 16 puntos (PJ: 10) Monterrey: 14 puntos (PJ: 11) América: 14 puntos (PJ: 10) Puebla: 12 puntos (PJ: 11) Juárez: 11 puntos (PJ: 10) Atlético San Luis: 11 puntos (PJ: 11) León: 10 puntos (PJ: 9) Necaxa: 10 puntos (PJ: 11) Mazatlán: 10 puntos (PJ: 10) Tijuana: 9 puntos (PJ: 10) Querétaro: 6 puntos (PJ: 9) Santos Laguna: 5 puntos (PJ: 10)

Recuerda que podrás seguir en vivo EL RESULTADO del compromiso entre Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste en punto de las 9:00 pm a través de la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com