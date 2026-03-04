Alineaciones CONFIRMADAS del Santos Laguna vs Cruz Azul de la jornada 9 del Clausura 2026

Choque de realidades desde Torreón, Coahuila. Santos Laguna recibirá en el Territorio Santos Modelo a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. El líder se presentará en la cancha del último lugar de la tabla general en busca de cosechar una nueva victoria y seguir por lo menos una semana más en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el equipo local buscará dar un batacazo sobre la mesa y sacar unidades por segundo partido al hilo, tras lo hecho en La Corregidora frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Te puede interesar: ¡Suspendida! La Jornada 9 de Primera División se jugará en mayo

Para este partido, Nicolás Larcamón no le mueve mucho a su 11 estelar y continúa con Andrés Gudiño como arquero titular. Agustín Palavecino y José Paradela estarán como mediocampistas ofensivos y posiblemente la gran sorpresa sea la presencia de Nicolás Ibáñez y no la de Gabriel Fernández como delantero titular.

Alineación de Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Bruno Amione, Emmanuel Echaverría, Óscar Ortega y Kevin Picón

Mediocampistas: Aldo López, Javier Guemez, Cristian Dajome y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Francisco Villalba y Luis Gómez

Alineación de Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Rodolfo Rotondi

Delanteros: Amaury Morales y Nico Ibañez

Recuerda que puedes seguir totalmemte en vivo el resultado de este partido a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.