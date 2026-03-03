¡Suspendida! La Jornada 9 de Primera División se jugará en mayo

La Jornada 9 no se va a jugar en tiempo y forma. Este fin de semana, la Primera División del futbol de Argentina va a sufrir una pausa que afecta el calendario de competencia del Torneo Apertura.

Este martes 3 de marzo, la Asociación de Futbol Argentino ha confirmado una huelga que va a afectar la actividad en todas las categorías. La interrupción es debido a la protesta por investigaciones judiciales contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Es decir, los juegos de la Fecha 9 se van a reprogrmar para disputarse el próximo mes de mayo, pues se tiene que hacer un ajuste en el calendario de competencia que incluye los torneos juveniles y todas las categorías de ascenso que representan un paro total.

Durante el Torneo Apertura de la Primera División de Argentina, Vélez lidera el Grupo A con un registro de 18 puntos. Por su parte, la cima del Grupo B le pertenece a Independiente Rivadavia con 17 unidades.

Partidos de la Jornada 9 en Argentina

Aldosivi vs Independiente Rivadavia

Unión vs Talleres

Rosario Central vs Tigre

Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

River Plate vs Atlético Tucumán

Barracas Central vs Banfield

Racing vs Huracán

Asociación Atlética Estudiantes vs Instituto

Vélez vs Newell’s

Central Córdoba vs Boca Juniors

Gimnasia vs Argentinos Jrs.

Pratense vs Estudiantes

Belgrano vs Sarmiento

San Lorenzo vs Independiente

Lanús vs Deportivo Riestra

