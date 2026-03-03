logo deportes horizontal
¡Suspendida! La Jornada 9 de Primera División se jugará en mayo

La Asociación de Futbol Argentino, ha confirmado la huelga que va a afectar todas las actividades de la Primera División y todas sus categorías en la Fecha 9

Estadio de San Lorenzo, Argentina

La Jornada 9 no se va a jugar en tiempo y forma. Este fin de semana, la Primera División del futbol de Argentina va a sufrir una pausa que afecta el calendario de competencia del Torneo Apertura.

Este martes 3 de marzo, la Asociación de Futbol Argentino ha confirmado una huelga que va a afectar la actividad en todas las categorías. La interrupción es debido a la protesta por investigaciones judiciales contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Es decir, los juegos de la Fecha 9 se van a reprogrmar para disputarse el próximo mes de mayo, pues se tiene que hacer un ajuste en el calendario de competencia que incluye los torneos juveniles y todas las categorías de ascenso que representan un paro total.

Durante el Torneo Apertura de la Primera División de Argentina, Vélez lidera el Grupo A con un registro de 18 puntos. Por su parte, la cima del Grupo B le pertenece a Independiente Rivadavia con 17 unidades.

Partidos de la Jornada 9 en Argentina

  • Aldosivi vs Independiente Rivadavia
  • Unión vs Talleres
  • Rosario Central vs Tigre
  • Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia
  • River Plate vs Atlético Tucumán
  • Barracas Central vs Banfield
  • Racing vs Huracán
  • Asociación Atlética Estudiantes vs Instituto
  • Vélez vs Newell’s
  • Central Córdoba vs Boca Juniors
  • Gimnasia vs Argentinos Jrs.
  • Pratense vs Estudiantes
  • Belgrano vs Sarmiento
  • San Lorenzo vs Independiente
  • Lanús vs Deportivo Riestra

