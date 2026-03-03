¡Suspendida! La Jornada 9 de Primera División se jugará en mayo
La Asociación de Futbol Argentino, ha confirmado la huelga que va a afectar todas las actividades de la Primera División y todas sus categorías en la Fecha 9
La Jornada 9 no se va a jugar en tiempo y forma. Este fin de semana, la Primera División del futbol de Argentina va a sufrir una pausa que afecta el calendario de competencia del Torneo Apertura.
Este martes 3 de marzo, la Asociación de Futbol Argentino ha confirmado una huelga que va a afectar la actividad en todas las categorías. La interrupción es debido a la protesta por investigaciones judiciales contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
Es decir, los juegos de la Fecha 9 se van a reprogrmar para disputarse el próximo mes de mayo, pues se tiene que hacer un ajuste en el calendario de competencia que incluye los torneos juveniles y todas las categorías de ascenso que representan un paro total.
Durante el Torneo Apertura de la Primera División de Argentina, Vélez lidera el Grupo A con un registro de 18 puntos. Por su parte, la cima del Grupo B le pertenece a Independiente Rivadavia con 17 unidades.
Partidos de la Jornada 9 en Argentina
- Aldosivi vs Independiente Rivadavia
- Unión vs Talleres
- Rosario Central vs Tigre
- Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia
- River Plate vs Atlético Tucumán
- Barracas Central vs Banfield
- Racing vs Huracán
- Asociación Atlética Estudiantes vs Instituto
- Vélez vs Newell’s
- Central Córdoba vs Boca Juniors
- Gimnasia vs Argentinos Jrs.
- Pratense vs Estudiantes
- Belgrano vs Sarmiento
- San Lorenzo vs Independiente
- Lanús vs Deportivo Riestra
