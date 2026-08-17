Alineaciones CONFIRMADAS del Santos vs Chivas, partido de la jornada 4 del Apertura 2026

Las Chivas del Guadalajara salen a escena y lo harán en la Comarca Lagunera del Santos. El equipo comandado por Gabriel Milito visita la cancha de los Guerreros en la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 con la firme intención de sacar las tres unidades. Por otro lado, los pupilos de Renato Paiva cortaron la racha de derrotas que traían en este semestre y buscarán su segundo triunfo en la temporada ante los tapatíos.

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Los rumores se avivan con el tema Armando González ya que sale como delantero suplente en el equipo rojiblanco y tratará de romper la sequía goleadora que arrastra si es que tiene minutos en el cotejo. Roberto Alvarado y Jordan Carrillo serán sus socios en el ataque, mientras que, Kevin Castañaeda y Ángel Sepúlevada esperarán turno en el banquillo. En el caso del club local, el estratega portugués apuesta por Eduardo Aguirre y Ezequiel Bullaude a la ofensiva.

Alineación de Santos Laguna



Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez

Mediocampistas: Aldo López, Ezequiel Bullaude y Diego González

Delanteros: Fran Villalba y Eduardo Aguirre

Alineación de Chivas



Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, Omar Govea y Luis Romo

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma y Jordan Carrillo

Delanteros: Ricardo Marín y Roberto Alvarado

Partidos restantes de la jornada 4 del Apertura 2026

Domingo 16 de agosto

Santos Laguna vs. Chivas — 19:10 (Estadio Corona / TSM).

Tijuana (Xolos) vs. Cruz Azul — 21:00 (Estadio Caliente).

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs. León — 19:00 (Estadio Victoria)

Pachuca vs. Puebla — 21:00 (Estadio Hidalgo)

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