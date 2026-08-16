ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo confirma cuándo se retirará del futbol profesional

El fin de una de las trayectorias más exigentes y fructíferas en la historia del futbol mundial parece haber fijado su fecha límite. Cristiano Ronaldo dejó atónito al planeta deportivo tras sugerir que su despedida de los terrenos de juego profesionales está más cerca de lo pensado, al tiempo que detalló la rutina y aficiones que encarará una vez que decida colgar las botas.

"Probablemente, este será mi último año en el futbol", confesó el delantero en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue.

Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras la eliminación de Portugal en su última Copa Mundial de la FIFA

¿Qué hará Cristiano Ronaldo cuando se retire del futbol profesional?

Fiel a la disciplina y estructura que han marcado su paso por los mejores clubes del mundo, el atacante de 41 años dejó en claro que la transición hacia el retiro no lo tomará desprevenido. Consciente del vacío que deja el alto rendimiento, el portugués aseguró tener trazada una hoja de ruta diversa para mantenerse activo.

"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el futbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", explicó el astro lusitano.

Asimismo, reconoció que espera disponer de espacio para actividades que quedaron relegadas durante un cuarto de siglo en la élite mundial: "Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", sostuvo CR7.

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El anuncio de su probable adiós pone sobre la mesa la gran incógnita estadística que persigue en el tramo final de su carrera: alcanzar la marca histórica de los 1,000 goles oficiales. El delantero portugués suma actualmente 976 anotaciones oficiales contabilizadas entre sus clubes y la selección de Portugal, y solo le faltan 24 tantos para llegar a la cifra mágica que espera alcanzar en esta temporada con el Al-Nassr.

