Alineaciones CONFIRMADAS del Seattle Sounders vs Tigres UANL en los cuartos de final de vuelta en la Concachampions 2026
Tanto el cuadro de la Major League Soccer como el club regiomontano van con lo mejor que tienen en busca de un lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup.
Los Tigres de la UANL visitarán el Lumen Field en busca de un lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup; enfrente tendrán al siempre complicado Seattle Sounders. Para buena fortuna del cuadro mexicano, llevan ventaja de dos goles en el marcador global y además, dejaron en cero al club de la Major League Soccer en el 'Volcán', por lo que un tanto del equipo regio en patio ajeno, obligaría a los Sounders a hacer cuatro tantos.
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Para este crucial compromiso, ni Brian Schmetzer ni Guido Pizarro se guardan nada de su repertorio. El 'Conde' pone al argentino Ángel Correa como eje de ataque y será Juan Brunetta, quien lo acompañe como mediapunta. Como ya es costumbre, Nahuel Guzmán defenderá el arco auriazul y Ozziel Herrera recibirá una oportunidad en la banda izquierda. Por otro lado, Musovski y Ferreira serán los ofensivos del Seattle, mientras que, los hermanos Roldán repetirán en el 11 estelar.
Alineación de Seattle Sounders
- Portero: Stefan Frei
- Defensas: Alex Roldán, Kossa-Rienzi, Jackson Ragen y Nouhou Tolo
- Mediocampistas: Roldán, Brunell, Rothrock, Rusnak y Arriola
- Delantero: Jordan Morris
Alineación de Tigres UANL
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Romulo y Jesús Angulo
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Ozziel Herrera
- Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre
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Recuerda que podrás seguir totalmente en vivo y gratis el RESULTADO del partido entre Los Angeles Galaxy y el Deportivo Toluca (global 4-2 a favor de los choriceros) que será este miércoles 15 de abril a las 7:00 pm y del cotejo entre Seattle y Tigres este mismo día pero a las 9:30 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.