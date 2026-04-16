Alineaciones CONFIRMADAS del Seattle Sounders vs Tigres UANL en los cuartos de final de vuelta en la Concachampions 2026

Los Tigres de la UANL visitarán el Lumen Field en busca de un lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup; enfrente tendrán al siempre complicado Seattle Sounders. Para buena fortuna del cuadro mexicano, llevan ventaja de dos goles en el marcador global y además, dejaron en cero al club de la Major League Soccer en el 'Volcán', por lo que un tanto del equipo regio en patio ajeno, obligaría a los Sounders a hacer cuatro tantos.

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Para este crucial compromiso, ni Brian Schmetzer ni Guido Pizarro se guardan nada de su repertorio. El 'Conde' pone al argentino Ángel Correa como eje de ataque y será Juan Brunetta, quien lo acompañe como mediapunta. Como ya es costumbre, Nahuel Guzmán defenderá el arco auriazul y Ozziel Herrera recibirá una oportunidad en la banda izquierda. Por otro lado, Musovski y Ferreira serán los ofensivos del Seattle, mientras que, los hermanos Roldán repetirán en el 11 estelar.

Alineación de Seattle Sounders

Portero: Stefan Frei

Defensas: Alex Roldán, Kossa-Rienzi, Jackson Ragen y Nouhou Tolo

Mediocampistas: Roldán, Brunell, Rothrock, Rusnak y Arriola

Delantero: Jordan Morris

Alineación de Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Romulo y Jesús Angulo

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Ozziel Herrera

Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Concachampions por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir totalmente en vivo y gratis el RESULTADO del partido entre Los Angeles Galaxy y el Deportivo Toluca (global 4-2 a favor de los choriceros) que será este miércoles 15 de abril a las 7:00 pm y del cotejo entre Seattle y Tigres este mismo día pero a las 9:30 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.

