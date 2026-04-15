Seleccionado nacional, SE PIERDE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA por rotura de tendón de Aquiles

Hugo Ekitike, delantero de Liverpool y del ataque de Francia es OFICIALMENTE baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, por rotura de tendón de Aquiles de la pierna derecha y ahora enfrentará una dura cirugía y tiempo de recuperación que se puede alargar hasta por 9 meses.

Hugo Ekitike nunca olvidará el 14 de abril del 2026, fecha en la que jugando para el Liverpool en Champions League ante el PSG sufrió una de las peores lesiones en el mundo del deporte, misma lesión que hace unas semanas padeció Luis Ángel Malagón para del mismo modo, perderse el Mundial que está próximo a arrancar.

Hugo Ekitike, como suele ser común denominador en esta clase de lesión, sintió el quiebre del tendón y se fue al suelo en una acción de arranque, que ténicamente no tiene un grado de complejidad y hasta exigencia física; se ha apuntado que un problema de este tipo también pueden ir relacionadas con situaciones de estrés o fatiga.

Otro caso en la historia del futbol, relativamente reciente, fue cuando David Beckham en marzo del 2010 en un movimiento dentro del medio campo sintió el dolor, se tiró al césped y posteriormente no pudo reincorporarse al perder el sostén, lesión que lo alejó del Mundial de Sudáfrica 2010.

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Javier Zanetti es otro caso de una lesión de ese calibre y al igual que el resto y pese a mejoras en la medicina del deporte, es una recuperación muy extensa y de muchos cuidados, pues el tendón debe de recuperarse, retomar su forma y la complejidad de la zona.

Francia lamenta lesión de Hugo Ekitike

Hugo Ekitike, de 23 años de edad y con un valor de 90 millones de euros en el mercado, ahora dejará el ataque del Liverpool y el de Francia sin su presencia. El cuadro francés de hecho se ha pronunciado sobre esta baja con emotivo mensaje que viene a darle apoyo, pues sin diuda era uno de los jugadores que iba a estar en la lista del cuadro galo para esa Copa del Mundo.

"El equipo de Francia envía todo su apoyo a Hugo Ekitike víctima de una grave lesión en el tendón de Aquiles con el Liverpool. Pensamos mucho en ti y te deseamos mucho ánimo para tu rehabilitación"