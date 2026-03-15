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Alineaciones confirmadas del Tigres UANL vs Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 11 del Clausura 2026

El club regiomontano y el cuadro albiazul buscarán las tres unidades en el ‘Volcán’ y aferrarse a la posibilidad de meterse a la liguilla del torneo.

Tigres vs Querétaro
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Todo listo desde suelo regiomontano para recibir el partido entre los Tigres de la UANL y los Gallos Blancos de Querétaro en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. De momento, los pupilos de guido Pizarro son séptimos de la tabla general y un triunfo les daría el sexto lugar de la lista. Por otro lado, el club visitante es penúltimo con seis puntos y tienen que acelerar si quieren meterse a la fase final del certamen de la Liga MX.

Para este compromiso, el 'Conde' le movió a su 11 titular debido a que media semana tiene el cotejo de vuelta contra el Cincinnati FC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup (van perdiendo 3-0 en el global). Por ello, futbolistas como Ozziel Herrera y Marcelo Flores empezarán este duelo contra Querétaro, aunque si las cosas se complican, podríamos ver a los Ángel Correa o Ángel Correa.

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Alineación de Tigres UANL

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: César Araujo, Jesús Angulo, Jesús Garza y Vladimir Loroña
  • Mediocampistas: Juan Brunetta, Marcelo Flores, Rafael Guerrero y Ozziel Herrera
  • Delanteros: André Pierre Gignac y Rodrigo Aguirre

Alineación de Querétaro

  • Portero: Guillermo Allison
  • Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
  • Mediocampistas: Juan Cazares, Carlos Adriano, Santiago Homechenko y Jhojan Julio
  • Delanteros: Alí Ávila y Mateo Coronel

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y totalmente GRATIS el partido entre Tigres UANL y los Gallos Blancos de Querétaro por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 15 de marzo en punto de las 5:00 pm a través de la A+, Azteca Deportes Network, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

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