Alineaciones confirmadas del Tigres UANL vs Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 11 del Clausura 2026

Todo listo desde suelo regiomontano para recibir el partido entre los Tigres de la UANL y los Gallos Blancos de Querétaro en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. De momento, los pupilos de guido Pizarro son séptimos de la tabla general y un triunfo les daría el sexto lugar de la lista. Por otro lado, el club visitante es penúltimo con seis puntos y tienen que acelerar si quieren meterse a la fase final del certamen de la Liga MX.

Para este compromiso, el 'Conde' le movió a su 11 titular debido a que media semana tiene el cotejo de vuelta contra el Cincinnati FC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup (van perdiendo 3-0 en el global). Por ello, futbolistas como Ozziel Herrera y Marcelo Flores empezarán este duelo contra Querétaro, aunque si las cosas se complican, podríamos ver a los Ángel Correa o Ángel Correa.

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Alineación de Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: César Araujo, Jesús Angulo, Jesús Garza y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Juan Brunetta, Marcelo Flores, Rafael Guerrero y Ozziel Herrera

Delanteros: André Pierre Gignac y Rodrigo Aguirre

Alineación de Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Juan Cazares, Carlos Adriano, Santiago Homechenko y Jhojan Julio

Delanteros: Alí Ávila y Mateo Coronel

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y totalmente GRATIS el partido entre Tigres UANL y los Gallos Blancos de Querétaro por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 15 de marzo en punto de las 5:00 pm a través de la A+, Azteca Deportes Network, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com