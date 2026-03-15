¿Nueva estrella para acompañar a Messi? Figura del Manchester City podría llegar al Inter Miami

El nombre de Bernardo Silva volvió a encender el mercado de fichajes, pero esta vez sonando para un equipo inesperado, para el Inter Miami de Leo Messi.

El mediapunta portugués termina contrato con Manchester City en junio y, según distintos reportes, ha decidido no renovar, lo que lo deja como agente libre en verano y abre la puerta a múltiples destinos. Entre esos candidatos aparece Inter Miami, franquicia que ya sorprendió al mundo con el fichaje de Messi y que ha logrado hacerse también con figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

Diversos medios europeos señalan que Inter Miami ya entró formalmente en la carrera por Bernardo Silva, compitiendo con clubes como Juventus, Benfica y opciones en Arabia Saudita que podrían ofrecer contratos millonarios. El factor Messi juega a favor del equipo de la MLS, ya que se habla de que el argentino vería con buenos ojos la llegada del portugués, con quien se ha enfrentado varias veces en Champions.

Messi e Inter Miami, un imán para estrellas

Inter Miami ya demostró su capacidad para atraer figuras cuando logró el fichaje de Messi, al que luego se sumaron otros nombres estelares para convertir al club en un “imán” de figuras. Para Bernardo Silva, aterrizar en Miami significaría compartir vestuario con varios campeones del mundo y excompañeros de batallas europeas, pero con una exigencia física diferente a la de la Premier League.

El portugués puede jugar como interior, mediapunta o extremo, lo que permitiría a Javier Mascherano, DT del conjunto de la Florida, ajustar su sistema sin tener que cambiar muchas cosas. En un plantel que ya cuenta con De Paul como motor del mediocampo y con Suárez como referencia ofensiva, sumar a Silva sería un salto de calidad tremendo para blindar el medio campo.

¿Las reglas de la MLS permiten el fichaje de Bernardo Silva?

Más allá del deseo deportivo, la gran pregunta es si la MLS permite que Inter Miami acomode a Bernardo Silva dentro de su estructura salarial, considerando que su contrato en Europa ronda entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada.

La liga estadounidense funciona con un tope salarial estricto, pero contempla la figura de los Designated Players (jugadores franquicia), que pueden percibir sueldos muy por encima del límite gracias a normas especiales. No obstante, actualmente Inter Miami tiene sus tres plazas de jugador franquicia ocupadas por Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame.

Para que Bernardo Silva pueda llegar como estrella al Inter Miami, el club tendría que liberar una de esas plazas de Designated Player o renegociar contratos para que alguno de sus futbolistas baje a un rango salarial cubierto por mecanismos como Targeted Allocation Money (TAM).

VISA DE CRACK | Daniela Lara: La nutrióloga mexicana detrás del éxito de Messi en Inter Miami

En el terreno de la viabilidad, el posible fichaje de Bernardo Silva por Inter Miami puede calificarse hoy como una opción real, pero lejos de ser cerrada o inminente. A favor del club juegan el atractivo de vivir en Miami, el impacto global de compartir equipo con Messi y la posibilidad de ser la cara de la MLS en un ciclo que incluye el Mundial 2026 en Estados Unidos.