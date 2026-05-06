Tigres vs Nashville: Alineaciones confirmadas de las Semifinales de Vuelta de la Concachampions 2026

Este martes 5 de mayo del 2026, se disputa el juego de vuelta de las Semifinales del Tigres vs Nashville de la Concachampions 2026 y ya los dos equipos confirmaron sus alineaciones para el partido.

Te puede interesar: Tigres vs Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de vuelta en la Concachampions 2026; marcador online

Alineaciones confirmadas Tigres vs Nashville

Para el juego de vuelta, asi salen los equipos:

Alineación de Tigres

Guido Pizarro dicidió mandar la siguiente alineación para el encuentro de vuelta con la que busca poder avanzar a la siguienta fase del partido.

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Garza, Romulo, Angulo y Reyes

Mediocampistas: Araújo, Gorriarán, Correa, Brunetta y Flores

Delanteros: Aguirre

💛💪🏼 ¡Hoy portamos estos colores con orgullo y con honor! pic.twitter.com/D7cK6E3jWl — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 5, 2026

Alineación de Nashville

Por otra parte, Callaghan ha decidido mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder llegar a la gran final.

Portero: Schwake

Defensas: Baker-Whiting, Woledzi, Palacios y Najar

Mediocampistas: Muyl, Corcoran, Yazbek y Espinoza

Delanteros: Madrigal y Mukhtar

Así fue el juego de ida de Tigres vs Nashville

Durante el primer encuentro disputado en el Geodis Park, un gol de Ángel Correa fue suficiente para sacar una ventaja mínima ante la escuadra de la MLS comandada por B. J. Callaghan. El partido de vuelta de Tigres vs Nashville se va a disputar este martes 5 de mayo en punto de las 19:30 horas, tiempo de la CDMX, compromiso del que vas a poder seguir el minuto a minuto EN VIVO por el sitio de Azteca Deportes.