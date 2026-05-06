Tigres 0-0 Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de vuelta en la Concachampions 2026; marcador online

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Tigres recibe a Nashville en la Concachampions 2026. El Estadio Universitario es sede del partido de vuelta, mismo al que el cuadro dirigido por Guido Pizarro llega con ventaja en el marcador global.

Durante el primer encuentro disputado en el Geodis Park, un gol de Ángel Correa fue suficiente para sacar una ventaja mínima ante la escuadra de la MLS comandada por B. J. Callaghan. El partido de vuelta de Tigres vs Nashville se va a disputar este martes 5 de mayo en punto de las 19:30 horas, tiempo de la CDMX, compromiso del que vas a poder seguir el minuto a minuto EN VIVO por el sitio de Azteca Deportes.

Alineaciones Tigres vs Nashville

Tigres: N. Guzmán, J. Garza, Romulo, J. Angulo, F. Reyes, C. Araujo, F. Gorriarán, Á. Correa, J. Brunetta, M. Flores y R. Aguirre.

Nashville SC: B. Schwake, A. Najar, J. Palacios, M. Woledzi, R. Baker-Whiting, C. Espinoza, B. Acosta, M. Corcoran, A. Muyl, H. Mukhtar y W. Madrigal.

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