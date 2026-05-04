Alineaciones CONFIRMADAS del Toluca vs Pachuca, partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca chocan en el primer episodio de su serie en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo choricero buscará hacer un partido prácticamente perfecto en contra del cuadro hidalguense para llevarse ventaja a patio ajeno y concretar su pase a la siguiente ronda. Por otro lado, los pupilos de Esteban Solari tratarán de dar la campanada y sacar al bicampeón de la pelea.

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Para este juego, tanto el 'Turco' va con una combinación en su 11 estelar dejando a varios de sus titulares en el banquillo para tenerlos al 100% para la semifinal de vuelta contra Los Angeles Football Club en la Concacaf Champions Cup. Por otor lado, el 'Tano' si va con lo mejor de su repertorio y manda a Kenedy, Enner Valencia y Oussama Idrissi.

Alineación del Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Everardo López y Alek Álvarez

Mediocampistas: Franco Romero, Sebastián Córdova, Jesús Angulo, Pavel Pérez y Marcel Ruiz

Delanteros: Jorge Díaz Price

Alineación del Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Victor Guzmán, Christian Rivera, Alan Bautista y Elías Montiel

Delanteros: Enner Valencia, Oussama Idrissi y Kenedy

Toluca vs Pachuca por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS el primero choque entre los Diablos Rojos y los Tuzos del Pachuca este domingo 3 de mayo a las 7:15 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal de Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.