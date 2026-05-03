Fracasó en el América, pero hoy es figura en Europa y vale 30 millones de dólares

Destacar en el Club América no es tarea sencilla. Al tratarse de uno de los clubes más exigentes de México, ciertos futbolistas no logran tolerar la presión a pesar de su gran habilidad. Ese es el caso de Federico Viñas, delantero que llegó muy joven al Nido de Coapa en el año 2019 y que no pudo brillar. Sin embargo, hoy es de los jugadores de ataque más destacados de LaLiga en España.

El uruguayo prometía mucho en el América, pero su salida no generó mucho ruido. Logró repuntar en el Club León, rendimiento que le permitió tener su primera experiencia en Europa jugando para el Real Oviedo. Allí encontró su mejor nivel y hoy su nombre ha despertado el interés de los clubes más importantes del Viejo Continente, por lo que el club decidió colocarle un precio acorde al gran momento que está atravesando.

Federico Viñas en el Club América|Getty Images

Real Oviedo le pone precio a Federico Viñas

Diversos reportes mencionan que el Grupo Pachuca, dueño del equipo español, habría tasado a Viñas en 30 millones de dólares pensando en el próximo mercado de fichajes. Esta cifra es realmente gigante, ya que su valor histórico más alto en Transfermarkt oscila los 5 millones de euros. Lo cierto es que el goleador charrúa vive un presente inmejorable en España y difícilmente regrese a México en verano.

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A lo largo de la temporada 2025-26, el delantero de 27 años acumula 15 goles y 4 asistencias con el Real Oviedo, números que han llamado la atención de mercados como el inglés o el italiano. El potencial de Viñas explotó de forma tardía, ya que en el América apenas pudo hacerse un lugar en el equipo y ahora podría dar el salto a un poderoso equipo del Viejo Continente.

Federico Viñas|@federicovinas98

Viñas tiene pocas chances de volver a la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que hoy destaca en el Oviedo, su ficha le pertenece a León, otro de los clubes que tiene en propiedad el Grupo Pachuca. El sudamericano se encuentra cedido en el futbol español, por lo que el 30 de junio debería regresar a la Liga BBVA MX para cumplir con su contrato en el cuadro esmeralda. Sin embargo, diversos reportes afirman que Viñas no continuaría con su carrera en México y se mantendría en Europa.

Por otro lado, América no verá beneficios económicos ante una posible venta de Viñas. Esto se debe a que la institución azulcrema vendió el cien por ciento de su carta a León en el año 2023.

