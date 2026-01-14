Cruz Azul vs Atlas: Alineaciones del partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

El primer partido de este miércoles 14 de enero del 2026 de la actividad de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX es el Cruz Azul vs Atlas. El encuentro se va a disputar en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Siendo el primer juego de local que disputará la Máquina en Puebla tras no lograr renovar su contrato en el Estadio CU.

Ambos equipos dieron a conocer sus alineaciones y aquí te decimos a detalle lo que buscan los dos equipos con su once inicial

Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Atlas

Larcamón sabe que esta necesitado de poder revertir el inicio del torneo del equipo Celeste por la presión que empieza a tener de la afición y de la prensa. Es por eso que ha decidido mandar el siguiente once inicial:

Portero: Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Ditta, Piovi y Erik Lira

Mediocampistas: Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Rotondi

Delanteros: Gabriel Fernández

Estos son los jugadores convocados al partido de esta tarde ante Atlas. 💙 pic.twitter.com/8bOPU2WBVJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 14, 2026

Con la alineación

En el caso del Atlas, Diego Cocca quiere conseguir la segunda victoria del equipo siendo visitante y ayudarle al equipo en lo animico, es por eso que su alineación para el encuentro es la siguiente.

Portero: Vargas

Defensas: Ferrareis, Aguirre, Ramírez, Schlegel y Jorge Rodríguez

Mediocampistas: Manuel Capasso, Diego González, Aldo Rocha y Mateo García

Delanteros: Uros Durdevic

Así llegan Cruz Azul y Atlas

La Máquina llega de perder en su primer partido del torneo al caer 2-1 ante León. Un juego que los celestes dominaron por grandes lapsos pero no concretaron de cara al arco. Agustín Palavecino tuvo su debut con el equipo y logró marcar el gol para acortar las distancias, por lo que el refuerzo arranca respondiendo con el equipo.

Por otra parte, Atlas logró ganar por la mínima 1-0 ante Puebla, por lo que buscará mantenerse invicto en el torneo. Durdevic sigue demostrando su calidad como futbolista y es el delantero que busca clasificar al rojinegro directamente a Liguilla.