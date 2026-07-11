¡Alineaciones Confirmadas! Noruega e Inglaterra Van con Todo | Copa Mundial de la FIFA 2026
Ya están definidas las alineaciones para uno de los partidos más esperados. Noruega e Inglaterra presentan a sus mejores hombres en busca del pase a la siguiente ronda.
¡Todo listo para el gran partido!
Noruega e Inglaterra ya revelaron sus alineaciones oficiales para este emocionante encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
🌟 Las estrellas están listas para salir al terreno de juego.
⚔️ Dos selecciones con estilos diferentes se enfrentan por un lugar en la siguiente ronda.