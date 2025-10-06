Pumas vs Chivas: Alineaciones jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este domingo 5 de octubre del 2025, se enfrentan Pumas vs Chivas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario, corresponde a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los equipos ya dieron a conocer sus alineaciones.

Alineaciones confirmadas Pumas vs Chivas

Alineación de Pumas

Efraín Juárez que no podrá estar en el terreno de juego, manda la siguiente alineación para terminar con la racha de derrotas y buscar sumar puntos previo al parón de fecha FIFA

Portero: Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Ananias, Angulo y Azuaje

Mediocampistas: Caicedo, Ruvalcaba, Medina, Carrasquilla y Vite

Delanteros: José Macías

Alineación de Chivas

Gabriel Milito decide mandar el siguiente once con el objetivo de seguir sumando puntos, aumentar su racha de victorias y darle su segunda derrota en clásicos de la temporada a Pumas.

Portero: José Rangel

Defensas: González, Campillo y Castillo

Mediocampistas: Govea, Álvarez, Romo, González y Ledezma

Delanteros: Sandoval y González

Así llegan Pumas y Chivas

Ambos equipos se ubican dentro de los puestos de Play In, Pumas se ubica en el décimo lugar con 13 puntos conseguidos. Los dirigidos por Efraín llegan con dos derrotas de forma consecutiva y no podrán contra con su dt al ser expulsado en el último encuentro ante América por insultar al cuerpo arbitral.

Los universitarios buscarán no sumar su tercera victoria consecutiva y la que podría significar su segundo clásico perdido en el torneo.

Por su parte, Chivas llega en el noveno lugar con 14 puntos. Registra dos victorias de forma consecutiva, ha logrado mostrar un buen nivel y previo al parón de fecha FIFA buscará aumentar posiciones en la tabla.