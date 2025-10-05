Tigres vs Cruz Azul: Alineaciones de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres recibe a Cruz Azul en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL encara el partido en el Estadio Universitario tras haber vencido a Querétaro en la Fecha 11. Del otro lado, la escuadra de La Noria comandada por Nicolás Larcamón viene de perder el invicto en su visita a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Cruz Azul se ubica en el cuarto puesto de la tabla general con 24 puntos, resultado de siete victorias, cuatro empates y una derrota. Por su parte, los Tigres son quintos con seis triunfos, cuatro partidos igualados y un descalabro. En en la cancha del ‘Volcán’, el cuadro de ‘La U de Nuevo León’ tiene marca de tres victorias, un empate y una derrota en el Apertura 2025.

Mientras que Cruz Azul tiene saldo de tres triunfos, un juego igualado y un partido perdido en territorio ajeno.

El partido de Tigres vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 12, lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

Alineaciones Tigres vs Cruz Azul

Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farhan, Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Javier Aquino, Romulo Zanré, Ángel Correa y Ozziel Herrera.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotonda y Gabriel Fernández.

