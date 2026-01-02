Oscar Rodríguez

OFICIAL: Los delanteros de Chivas en el Clausura 2026 tras la SALIDA de 'Chicharito'
Luego de varias salidas e incorporaciones en la plantilla de Chivas dirigida por Gabriel Milito, el equipo cuenta con estos delanteros para la nueva campaña
Luego del sismo de 6.5 grados que se suscitó la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, las instalaciones de los equipos no reportaron problemas
A falta de un comunicado oficial, Chivas va a tener una baja importante en la zona defensiva. El jugador en cuestión será refuerzo de Pachuca en el Clausura 2026
Durante el juego de la Jornada 11 en la Liga de Australia entre Macarthur y WS Wanderers, Rafael Durán le dio los tres puntos a su equipo con un golazo
Sigue todas las acciones EN VIVO del encuentro entre Sunderland y Manchester City, partido correspondiente a la Jornada 19 de la Liga de Inglaterra
De acuerdo a reportes y a falta de que el América lo haga oficial, el equipo de André Jardine ha firmado a un mediocampista brasileño para el Clausura 2026
Mediante redes sociales, Javier Hernández compartió un reel hablando sobre su 2025, año en el que tuvo problemas en el ámbito deportivo y personal
A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, estos son los delanteros del Club América para encarar la nueva campaña debutando vs Xolos
El delantero colombiano, Miguel Borja, ha superado las pruebas médicas con Cruz Azul pero aún no puede firmar su contrato que lo ligue a La Máquina
De acuerdo a diversos reportes, un jugador mexicano podría llegar a un equipo histórico de Europa a petición especial del entrenador para el 2026