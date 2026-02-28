Toluca vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 8 del Clausura 2026
Conoce las alineaciones confirmadas para el juego de Toluca vs Chivas de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 28 de febrero del 2026, se enfrentan Toluca vs Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los dos clubes ya dieron a conocer sus alineaciones con las buscan poder llevarse la victoria.
Alineación de Toluca
El 'Turco' Mohamed ha decidido mandar el siguiente once inicial para enfrentar al Rebaño y buscar colarse en los primeros lugares de la tabla
Portero: Luis García
Defensas: Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simon y Jorge Díaz
Delanteros: Joao Dias Paulinho
Alineación de Chivas
En el caso de Gabriel Milito, decidió mandar el siguiente once al terreno de juego con el objetivo de mantenerse en el primer lugar de la tabla y recuperar su racha de victorias.
Portero: José Rangel
Defensas: Castillo, González, Campillo y Romo
Mediocampistas: Álvarez, Aguirre, González, Ledezma y Alvarado
Delanteros: Armando González
Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Toluca vs Chivas
El juego de Toluca vs Chivas lo puedes ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca desde las 16:50 horas tiempo del centro de México. El juego será narrado por Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.
- Toluca vs Chivas
- 17 horas tiempo del centro de México
- Estadio Nemesio Díez
Así llegan Toluca y Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026
El Rebaño llega de perder su invicto ante Cruz Azul pero se mantiene en el primer lugar de la tabla con 18 puntos. El club tiene la desventaja de que varios jugadores tuvieron participación entre semana con la Selección Mexicana.
Por su parte, Toluca es de los pocos equipos que quedan invictos en el torneo con 15 puntos conseguidos hasta el momento. Los dos clubes buscaran la victoria para mantenerse dentro de los primero lugares de la tabla.