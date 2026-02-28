Toluca vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

Este sábado 28 de febrero del 2026, se enfrentan Toluca vs Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los dos clubes ya dieron a conocer sus alineaciones con las buscan poder llevarse la victoria.

Alineación de Toluca

El 'Turco' Mohamed ha decidido mandar el siguiente once inicial para enfrentar al Rebaño y buscar colarse en los primeros lugares de la tabla

Portero: Luis García

Defensas: Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simon y Jorge Díaz

Delanteros: Joao Dias Paulinho

Alineación de Chivas

En el caso de Gabriel Milito, decidió mandar el siguiente once al terreno de juego con el objetivo de mantenerse en el primer lugar de la tabla y recuperar su racha de victorias.

Portero: José Rangel

Defensas: Castillo, González, Campillo y Romo

Mediocampistas: Álvarez, Aguirre, González, Ledezma y Alvarado

Delanteros: Armando González

Te puede interesar: Toluca vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Toluca vs Chivas

El juego de Toluca vs Chivas lo puedes ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca desde las 16:50 horas tiempo del centro de México. El juego será narrado por Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.



Toluca vs Chivas

17 horas tiempo del centro de México

Estadio Nemesio Díez

Así llegan Toluca y Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026

El Rebaño llega de perder su invicto ante Cruz Azul pero se mantiene en el primer lugar de la tabla con 18 puntos. El club tiene la desventaja de que varios jugadores tuvieron participación entre semana con la Selección Mexicana.

Por su parte, Toluca es de los pocos equipos que quedan invictos en el torneo con 15 puntos conseguidos hasta el momento. Los dos clubes buscaran la victoria para mantenerse dentro de los primero lugares de la tabla.

