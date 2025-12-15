Toluca vs Tigres: Alineaciones de la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Se han dado a conocer las alineaciones confirmadas para la gran final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Toluca vs Tigres. El conjunto regiomontano tiene la ventaja de un gol tras lo sucedido en el Volcán, ahora, los Diablos Rojos querrán darle la vuelta a la serie y estar entre los bicampeones de los torneos cortos.

Alineación confirmada de Toluca para la final de vuelta vs Tigres

Mohamed busca ganar el encuentro al necesitar la victoria en el marcador para poder empatar el marcador global o levantar el titulo. Es por eso que no se guarda nada y sale de la siguiente forma:

Portero: Luis García

Defensas: Gallardo, López, Pereira, Bruno Mendez y Simón

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Angulo, Helinho y Romero

Delanteros: Paulinho

Alineación confirmada de Tigres para la final de vuelta vs Toluca

Pizarro ha decidido mandar la siguiente alineación buscando cuidar su estilo del torneo, siendo ofensivo, con una presión alta, velocidad y equilibrio en la zona baja.

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Garza, Joaquim, Sánchez Purata y Farfan

Mediocampistas: Zwarg, Gorriarán, Lainez y Brunetta

Delanteros: Correa y Gignac

Así puedes ver la FINAL de Toluca vs Tigres EN VIVO y GRATIS

El encuentro de la final de vuelta entre Toluca vs Tigres lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El partido arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez y contará con el analisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Se define al próximo CAMPEÓN en el Infierno 👹🆚🐯La GRAN FINAL de la Liga MX: Toluca vs Tigres, se vive en Azteca Deportes 🤩 #FinalBotanera ⁣⁣📅 Domingo 14 de diciembre 🕖 6:50 PM 📺 @AztecaSiete y Azteca Deportes Network

Toluca vs Tigres: Puntos claves de la final

Para la final de vuelta, Toluca llega con una desventaja de 1-0 en el marcador, por lo que estan obligados a poder ganar el encuentro por lo menos por una diferencia de un gol para empatar el marcador global del encuentro. En caso de un empate o derrota, Tigres levantaría el titulo.

Por su parte, Tigres con una ligera ventaja de 1-0 al ganar en el juego de ida con un gol de Ángel Correa, van a buscar al Nemesio Diez levantar su noveno titulo de la mano de sus figuras Gignac y Nahuel Guzmán.

